بالفيديو والصور.. حرائق متنقلة في معظم المناطق اللبنانية جراء ارتفاع درجة الحرارة

كل الوطن – فريق التحرير: أعلن مدير عام الدفاع المدني اللبناني العميد ريمون خطار أن هناك حوالي 104 حرائق مندلعة على الأراضي اللبنانية وطلب من المواطنين مساعدة عناصر الدفاع المدني في إخمادها، لافتا إلى أن هناك 200 سيارة تعمل على كافة الأراضي اللبنانية.

وتحدث خطار في تصريح له اليوم عن سقوط 5 إصابات طفيفة بين عناصر الدفاع المدني تم معالجتها ، لافتا إلى انفجار 20 لغما جراء الحرائق في منطقة الشوف في جبل لبنان.

وأشار إلى أن حجم الحرائق لم يمر على لبنان منذ عشرات السنوات، وهذا الوقت من العام هو الأصعب، وقمنا بالتواصل مع كل المعنيين لإطفاء الحريق.

وأضاف أن الوضع تحسن بعد انخفاض سرعة الرياح وإعادة عمل الطيران، مشيراً إلى أن بقعة الحرائق كبيرة جدا وهي تنتشر على كيلومترات عديدة جراء سرعة الرياح.