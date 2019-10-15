الرياض – واس : ستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, سفير جمهورية قبرص المعين لدى المملكة ستافروس افجوستيدس.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

كما استقبل أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المكلف بالمنطقة الشيخ سامي بن سليمان المشيقح.

وقدم المشيقح عرضًا عن آخر أعمال الفرع وإنجازاته على مستوى المنطقة، كما استعرض إحصائيات ميدانية وعملية.

وناقش سموه خلال الاستقبال سبل التطوير والتنسيق بين الفرع وإمارة المنطقة.