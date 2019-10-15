تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن وزير الري المصري الأسبق يكشف عن طريقة تعطيل “سد النهضة” الإثيوبي.. ويؤكد:” هناك سد آخر” كل الوطن بعد تعافيه من وعكة صحية.. أمير الكويت يعود إلى بلاده الأربعاء كل الوطن بمناسبة عيد “العُرْش” اليهودي : مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى كل الوطن أمير الرياض يستقبل سفير قبرص مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية كل الوطن تفاصيل رسالة “محمد بن سلمان” إلى الرئيس التونسي الجديد كل الوطن بالفيديو والصور.. حرائق متنقلة في معظم المناطق اللبنانية جراء ارتفاع درجة الحرارة كل الوطن لبنان : حرائق ضخمة والأب خنيصر: 90% من الحرائق مفتعلة..فيديو كل الوطن روحاني يكشف للمرة الأولى ماذا أرسل مع عمران خان إلى السعودية كل الوطن هدية من بوتين إلى بن سلمان عمرها 30 ألف عام كل الوطن خادم الحرمين يستقبل رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر
» » بعد تعافيه من وعكة صحية.. أمير الكويت يعود إلى بلاده الأربعاء

بعد تعافيه من وعكة صحية.. أمير الكويت يعود إلى بلاده الأربعاء

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 3:41 مساءً
بعد تعافيه من وعكة صحية.. أمير الكويت يعود إلى بلاده الأربعاء

الكويت- وكالات: أعلن رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي بالإنابة، عودة الرويعي، أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، سيعود إلى بلاده، الأربعاء، عقب تعافيه من وعكة صحية.

وقال الرويعي، في تصريحات إعلامية، الثلاثاء، في البرلمان: “أزف البشرى بعودة صاحب السمو الأمير الى البلاد غدا (الأربعاء)”.

وفي 8 سبتمبر/ أيلول الماضي، دخل أمير الكويت إحدى المستشفيات الأمريكية، وذلك بعد 6 أيام من وصوله البلد الأخير، وقضى بالمستشفى 5 أيام أعلن إثرها مغادرته ، بعد استكمال فحوصات طبية “مطمئنة”، بحسب مصادر رسمية كويتية.

وأرجأ أمير الكويت لقاءً كان مقررا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 12 من الشهر نفسه.

رابط مختصر
2019-10-15 2019-10-15
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن- فريق التحرير