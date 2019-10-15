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“أشغال غزة”: الجيش الإسرائيلي أطلق نيرانه تجاه طواقمنا شمال القطاع

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 9:22 مساءً
“أشغال غزة”: الجيش الإسرائيلي أطلق نيرانه تجاه طواقمنا شمال القطاع

غزة- وكالات: اتهمت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، الثلاثاء، الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على عاملين تابعين لها، أثناء إزالة مكب نفايات عشوائي، شرقي القطاع.

وقال ناجي سرحان، وكيل الوزارة، في بيان وصل الأناضول نسخة منه،: “الاحتلال الإسرائيلي أطلق نيران أسلحتهم الرشاشة بشكل مباشر تجاه طواقم الوزارة الفنية وسائقي المعدات الثقيلة، أثناء عملهم في تجميع مكب النفايات العشوائي شرق جباليا تمهيدا لإزالته وتخليص المنطقة من آثاره البيئية الكارثية”.

ولم يعلن سرحان وقوع أي إصابات بشرية.

وأضاف: “هذه الأعمال تأتي بالتنسيق مع بلديات شمال غزة وتحديدا بلدية جباليا، والتي تلقت العديد من شكاوى المواطنين المتضررين من وجود المكب والذي يشكل خطرا على السكان المحيطين بالمكب”.

ودعا سرحان المجتمع الدولي إلى ضرورة “التدخل العاجل للجم الاحتلال وتوفير الدعم المالي وتعزيز قدرة البلديات من خلال إدخال الآليات والمعدات اللازمة لإزالة هذه المكبات العشوائية منوها أن المشكلة تتفاقم وأن خطرها يتجاوز حدود قطاع غزة”.

وتحظر القوات الإسرائيلية على فلسطينيي القطاع، دخول المنطقة المحاذية للشريط الحدودي لمسافة 300 متر، وتطلق عليها اسم “المنطقة العازلة”، وتطلق النار أو تعتقل كل من يتواجد فيها.

الاناضول

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