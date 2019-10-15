“الأغذية العالمي”: اليابان تقدم 3 ملايين دولار لدعم غزة

غزة – وكالات : أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، أن اليابان قدمت مساهمة قدرها 300 مليون ين ياباني (3 ملايين دولار) لدعم أكثر من 100 ألف مواطن في قطاع غزة.

وقال البرنامج، في بيان وصل الأناضول نسخة منه: “ستُمكن هذه المساهمة البرنامج من مواصلة تقديم المساعدات الغذائية لنحو 65 ألف مواطن من الفئات المحتاجة في غزة، من خلال القسائم الشرائية الإلكترونية”.

وأضاف وفق الاناضول : “سيحصل 35 ألفا آخرون على صناديق المساعدات الغذائية التي تحتوي على دقيق القمح المعزز بالمغذيات، والحبوب، والزيت النباتي، والملح المدعم باليود، وأسماك التونة المعلبة”.

من جانبه، اعتبر المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي، ستيفين كيرني، في البيان نفسه، أن هذا أفضل توقيت للمساهمة اليابانية كون البرنامج الأممي يواجه صعوبات حادة في التمويل.

ويقدم البرنامج مساعدات غذائية منتظمة لأكثر من 330 ألف شخص من الفئات الأشد فقرا ومعاناة من انعدام الأمن الغذائي في غزة والضفة الغربية، بحسب البيان.

وتفرض إسرائيل منذ نحو 13 عاما حصارا مشددا على غزة، ما أدى إلى زيادة كبيرة في نسب الفقر والبطالة في القطاع المكتظ بالسكان.

ونهاية الشهر الماضي، قالت اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة، في بيان لها، إن 85% من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر بسبب الحصار الإسرائيلي.

وذكرت اللجنة أن معدل دخل الفرد اليومي دولارين كحد أقصى، و65% معدل البطالة بين فئة الشباب.