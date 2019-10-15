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محمد صلاح يعلق على حرائق لبنان

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 9:48 مساءً
محمد صلاح يعلق على حرائق لبنان

كل الوطن- وكالات: علق محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر لكرة القدم على الحرائق التي تشهدها عدة مناطق في لبنان.

أعرب صلاح عبر حسابه على “تويتر”، اليوم الثلاثاء، عن “تعاطفه” مع اللبنانيين، ودعواته بأن “يحفظ الله لبنان ويبعد عنه كل شر”.

وكتب صلاح على “تويتر”، “كامل تعاطفي مع الأشقاء في لبنان ودعواتي أن يحفظهم الله ويبعد عنهم كل شر”، وأرفق مع تغريديته وسم لعلم لبنان.

​وتداول المئات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحرائق التي اندلعت، فجر الثلاثاء، من خلال هاشتاغ #PrayForLebanon، و”حرائق_ لبنان” كما عبروا عن تضامنهم مع الشعب اللبناني.

واندلعت حرائق ضخمة في عدة مناطق لبنانية، اليوم الثلاثاء، دون تصريح رسمي من قبل الحكومة اللبنانية بعد حول الأسباب التي أدت لاندلاع الحرائق أو معلومات عن وقوع ضحايا من عدمه.

سبتونيك عربى

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