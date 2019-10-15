خادم الحرمين الشريفين يستقبل عمران خان

كل الوطن- وكالات : استقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم، الثلاثاء، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، عمران خان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أنه جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون الثنائي، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها. حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، الدكتور مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق)، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وسفير المملكة لدى باكستان، نواف بن سعيد المالكي.