تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن في الرياض : ولي العهد السعودي يجتمع مع رئيس وزراء باكستان كل الوطن خادم الحرمين الشريفين يستقبل عمران خان كل الوطن “صرخات المحاصرين بالنيران”… بكاء شديد من مراسلة لبنانية يشعل مواقع التواصل كل الوطن محمد صلاح يعلق على حرائق لبنان كل الوطن مبعوث بوتين إلى سوريا: أردوغان كشف موعد سحب قواته من شمالي سوريا كل الوطن مسؤول أمريكي: قواتنا ستغادر سوريا إلى العراق والكويت كل الوطن “الأغذية العالمي”: اليابان تقدم 3 ملايين دولار لدعم غزة كل الوطن “أشغال غزة”: الجيش الإسرائيلي أطلق نيرانه تجاه طواقمنا شمال القطاع كل الوطن كيف يؤثر تاريخ “العائلة” على خصوبة الرجال؟ كل الوطن خبراء التغذية يكشفون سر “ديمومة الشباب”
» » في الرياض : ولي العهد السعودي يجتمع مع رئيس وزراء باكستان

في الرياض : ولي العهد السعودي يجتمع مع رئيس وزراء باكستان

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 10:08 مساءً
في الرياض : ولي العهد السعودي يجتمع مع رئيس وزراء باكستان

كل الوطن- واس: استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزير، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في الرياض.

أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” أنه جرى خلال المحادثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائي، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

وأضافت الوكالة أنه حضر الاستقبال، أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز، ووزير الخارجية إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ووزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز.

كما حضره من الجانب الباكستاني، وزير الشؤون الخارجية مخدوم شاه قريشي، ومساعد رئيس الوزراء الخاص لشؤون الباكستانيين المقيمين في الخارج سيد ذو الفقار بخاري، ومدير عام الاستخبارات الفريق أول فيض حميد، وسكرتير الشؤون الخارجية سهيل محمود، وسفير باكستان لدى المملكة رجاء علي إعجاز.

هذا ويزور خان السعودية بعد زيارة مماثلة أداها قبل يومين إلى إيران، وسط تقارير إعلامية عن قيام باكستان بوساطة للتقريب بين البلدين.

رابط مختصر
2019-10-15 2019-10-15
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن- فريق التحرير