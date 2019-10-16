محكمة جزائرية تقضي بسجن صحفي بتهمة “إحباط معنويات الجيش” (صورة)

قالت لجنة تدافع عن المعتقلين بالجزائر إن محكمة جزائرية قضت اليوم الثلاثاء بسجن صحفي وناشط بتهمة “إحباط معنويات الجيش والمساس بوحدة التراب الوطني”.

وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، في بيان، أن محكمة بمدينة وهران (غرب الجزائر) أصدرت حكما بسجن الصحفي والناشط، سعيد بودور، مؤقتا بعد أيام من اعتقاله.

ولم تتطرق اللجنة لمزيد من التفاصيل بشأن التهم الموجهة له.

ويعمل بودور لحساب مواقع إخبارية على الإنترنت، وهو عضو في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهي منظمة مستقلة.

🔴 إيداع الصحفي والناشط في مجال حقوق الانسان سعيد بودور الحبس الاحتياطي 🔴 بودور متهم بالتشهير والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي 🔴 بودور استفاد في وقت سابق من الإفراج المؤقت pic.twitter.com/NKYKVUbOio — #Masnsen numid (@akli_noumid) 15 октября 2019 г.

وتشهد الجزائر احتجاجات أسبوعية حاشدة لمعارضي إجراء انتخابات رئاسية مقررة يوم 12 ديسمبر، ويرفض المحتجون إجراء الانتخابات مع استمرار وجود بعض حلفاء الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في السلطة، قائلين إنها لا يمكن أن تكون حرة أو نزيهة.

وترى السلطات أن الانتخابات الرئاسية هي السبيل الوحيد لإنهاء أزمة سياسية سببتها استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل تحت ضغط الشارع.

المصدر: رويترز