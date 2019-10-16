بوتين يدعو أردوغان لزيارة موسكو خلال أيام…وتم قبوا الدعوة

كل الوطن- موسكو – سبوتنيك.: أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعا الأخير لزيارة روسيا.

وجاء في بيان الكرملين: “قام بوتين بدعوة أردوغان لزيارة روسيا بزيارة عمل في الأيام المقبلة. وتم قبول الدعوة”.

وقال الكرملين إن الرئيسين بوتين وأردوغان يؤيدان التسوية السياسية في سوريا واجتماع اللجنة الدستورية في أكتوبر/ تشرين الأول في جنيف.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمالي سوريا، تحت اسم “نبع السلام”.

وادعت تركيا أن العملية تهدف للقضاء على التهديدات التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم “داعش” (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة “منطقة آمنة”.

ودخلت وحدات من الجيش السوري مدينة منبج الاستراتيجية شمالي سوريا، أمس الاثنين، تطبيقاً لاتفاق أعلنت “قسد” توصلها إليه مع دمشق، لصدّ هجوم واسع بدأته تركيا وفصائل مسلحة موالية لها منذ نحو أسبوع.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أن “وحدات من الجيش العربي السوري دخلت مدينة منبج في ريف حلب الشمال الشرقي”.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش السوري أحكم سيطرته الكاملة على مدينة منبج شمال البلاد بعد انسحاب القوات الأمريكية منها، مضيفة أن الشرطة العسكرية الروسية تسير دوريات في المنطقة.