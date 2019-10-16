تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن عمران خان رئيس وزراء باكستان يغادر المدينة المنورة كل الوطن بوتين يدعو أردوغان لزيارة موسكو خلال أيام…وتم قبوا الدعوة كل الوطن ماذا قالت الصحف العالمية عن رئيس تونس الجديد؟…”يقتدي بعمر ويرفض التطبيع مع إسرائيل”… كل الوطن بعثة الاتحاد الأوروبي تثني على حسن سير الانتخابات في تونس كل الوطن المغرب ينفي وجود سفاح نساء في أغادير كل الوطن محكمة جزائرية تقضي بسجن صحفي بتهمة “إحباط معنويات الجيش” (صورة) كل الوطن رسالة من الجيش الأمريكي للجيش السوري تؤخر دخوله إلى عين العرب كل الوطن في الرياض : ولي العهد السعودي يجتمع مع رئيس وزراء باكستان كل الوطن خادم الحرمين الشريفين يستقبل عمران خان كل الوطن “صرخات المحاصرين بالنيران”… بكاء شديد من مراسلة لبنانية يشعل مواقع التواصل
» » عمران خان رئيس وزراء باكستان يغادر المدينة المنورة

عمران خان رئيس وزراء باكستان يغادر المدينة المنورة

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 1:59 صباحًا
عمران خان رئيس وزراء باكستان يغادر المدينة المنورة

وكان في وداع دولته لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة , صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، و مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء مبارك بن مبارك العصيل ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة مشهور بن سعود الحميّد، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

رابط مختصر
2019-10-16 2019-10-16
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن- فريق التحرير