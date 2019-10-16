بالفيديو.. سيارة تقودها امرأة تقتحم مطعماً في جدّة

كل الوطن – متابعات: تلقى مرور محافظة جدة، بلاغًا بوقوع حادث اصطدام في شارع فلسطين بمدينة جدة، لمركبة من نوع “هونداي” تقودها امرأة من جنسية عربية، بواجهة أحد المطاعم، ونتج عن الحادث إصابة أحد عمال المحل بإصابة خفيفة، وتم نقله إلى المستشفى عن طريق أحد المواطنين.

واستقرت السيارة في واجهة المحل، ونتج عن ذلك تَلَفها، وإصابة خفيفة لأحد العاملين؛ حيث باشرت الجهات الأمنية والمرور الحادث، وتم استكمال الإجراءات اللازمة؛ فيما لم يُسفر الحادث عن أي خسائر في الأرواح – ولله الحمد-.

وكان من اللافت للنظر في مقطع الفيديو المتداول عن الواقعة سرعة تصرف أحد العمال بالمطعم فور وقوع الحادث ومبادرته بإغلاق “أنبوبة الغاز” لمنع حدوث كارثة -لا قدر الله-.

https://twasul.info/wp-content/uploads/2019/10/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%AD%D9%85-%D9%85%D8%B7%D8%B9%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-..-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D9%88%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%87-%D8%B1%D9%87%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB.mp4?_=1