تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن خلال جلسة رسمية مع الرئيس عبّاس.. الملك سلمان يؤكد على وقوف المملكة الدائم مع فلسطين كل الوطن “رشا الشبيلي” تحوز على جائزة المرأة القيادية لعام 2019 على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي كل الوطن خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس دولة فلسطين كل الوطن ابتكار “منبه” يوضع على جبين النائم لوقف الشخير كل الوطن بالفيديو.. لحظة مقتل شاب مصري أثناء إنقاذه فتاة من التحرّش كل الوطن بالفيديو.. سيارة تقودها امرأة تقتحم مطعماً في جدّة كل الوطن بالفيديو.. ضبط تشكيل عصابي، بينهم امرأتان، قاموا بتصنيع الخمور في شقق سكنية كل الوطن الحجاب أوّلا.. تصرف استثنائي من لاعبات الفريق الخصم بعد سقوط الحجاب عن رأس منافستهن كل الوطن ماذا قال ابن سلمان لـ قديروف عن الوهابية؟ كل الوطن بريدة: القتل تعزيراً بجانٍ نحر أختيه
» » خلال جلسة رسمية مع الرئيس عبّاس.. الملك سلمان يؤكد على وقوف المملكة الدائم مع فلسطين

خلال جلسة رسمية مع الرئيس عبّاس.. الملك سلمان يؤكد على وقوف المملكة الدائم مع فلسطين

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 4:43 مساءً
خلال جلسة رسمية مع الرئيس عبّاس.. الملك سلمان يؤكد على وقوف المملكة الدائم مع فلسطين

الرياض – فريق التحرير: عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

وجدد خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – خلال جلسة المباحثات التأكيد على وقوف المملكة الدائم مع فلسطين وحقوق شعبها الشقيق في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقد عبر فخامة الرئيس محمود عباس عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مواقف المملكة الثابتة ودعمها لفلسطين، مؤكداً إدانة فلسطين للاعتداءات التخريبية السابقة على المنشآت النفطية.

كما جرى خلال الجلسة بحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.

حضر المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف الوزير المرافق.

كما حضرها من الجانب الفلسطيني، معالي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، ومعالي رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، ومعالي رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والسفير الفلسطيني لدى المملكة باسم عبدالله الآغا.

رابط مختصر
2019-10-16
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير