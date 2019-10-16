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فيديو… كيف لفتت السعودية أنظار العالم

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 5:28 مساءً
فيديو… كيف لفتت السعودية أنظار العالم

كل الوطن- فريق التحرير- وكالات: انطلق مؤتمر صناعة الترفيه في العاصمة السعودية الرياض، يوم الأحد الماضي، وذلك يومي 13 و14 أكتوبر/ تشرين، والذي حظي باهتمام عالمي كبير ومشاركة ضخمة من النجوم العالميين.

وذكرت صحيفة “اليوم” السعوية، أن المملكة بهذا المؤتمر تنطلق بقوة نحو تحويل قطاع الترفيه إلى صناعة محترفة تسهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

ونقلت الصحيفة عن مراقبون قولهم إن “مشاركة عدد كبير من الرؤساء التنفيذيين لكبريات مدن الترفيه في العالم في المؤتمر، تؤكد إيمانهم القوي بأهمية مكانة المملكة كوجهة صاعدة وقادمة بقوة للترفيه في المنطقة”.

وأشار المراقبون إلى أن المملكة تسعى من خلال استضافة منتدى صناعة الترفيه إلى تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية 2030، وخلق فرص وظيفية مستدامة تصل إلى 250 ألف وظيفة في غضون السنوات المقبلة.

وأضافوا أن مشاركة النجوم العالميين والعرب في مؤتمر صناعة الترفيه، يؤكد فشل كل محاولات تشويه صورة المملكة في الخارج، وقناعة النجوم بأهمية المملكة كقوة صاعدة في قطاع الترفيه والإنتاج السينمائي.

انطلق مؤتمر صناعة الترفيه في العاصمة السعودية الرياض، يوم الأحد الماضي، وذلك يومي 13 و14 أكتوبر/ تشرين، والذي حظي باهتمام عالمي كبير ومشاركة ضخمة من النجوم العالميين.

وذكرت صحيفة “اليوم” السعوية، أن المملكة بهذا المؤتمر تنطلق بقوة نحو تحويل قطاع الترفيه إلى صناعة محترفة تسهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

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ونقلت الصحيفة عن مراقبون قولهم إن “مشاركة عدد كبير من الرؤساء التنفيذيين لكبريات مدن الترفيه في العالم في المؤتمر، تؤكد إيمانهم القوي بأهمية مكانة المملكة كوجهة صاعدة وقادمة بقوة للترفيه في المنطقة”.

​وأشار المراقبون إلى أن المملكة تسعى من خلال استضافة منتدى صناعة الترفيه إلى تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية 2030، وخلق فرص وظيفية مستدامة تصل إلى 250 ألف وظيفة في غضون السنوات المقبلة.

وأضافوا أن مشاركة النجوم العالميين والعرب في مؤتمر صناعة الترفيه، يؤكد فشل كل محاولات تشويه صورة المملكة في الخارج، وقناعة النجوم بأهمية المملكة كقوة صاعدة في قطاع الترفيه والإنتاج السينمائي.

وأوضحوا أن “هناك اهتمام عالمي واسع حظي به مؤتمر صناعة الترفيه، لما يشكله من تجمع مهني تستعرض فيه أبرز التجارب العالمية في هذا القطاع الواعد الذي تراهن المملكة أن يكون محط أنظار المستثمرين من كافة دول العالم”.

وجمع المنتدى رواد الترفيه حول العالم تحت سقف واحد بمشاركة 60 جهة دولية عارضة و12 ورشة عمل، إلى جانب كوكبة من المتحدثين الملهمين، ومجموعة من ورش العمل لتنمية المواهب، ومعرض صناعة الترفيه، واحتفالية تكريم صناّع البهجة، وعدد من النجوم العالميين منهم “شاروخان، جاكي شان، فاندام، وغيرهم”.

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2019-10-16 2019-10-16
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