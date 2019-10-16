“الرميان”: لولا تحرّكنا لوصل سعر النفط إلى 130 دولارًا.. وطرح أرامكو بات قريبا جدا

كل الوطن – متابعات: أكد رئيس مجلس إدارة “أرامكو”، ياسر الرميان، أن أسعار النفط كانت ستصل إلى 130 دولارًا للبرميل؛ لولا التحرك السريع لـ”أرامكو السعودية” لضبط سوق النفط بعد هجمات سبتمبر الماضي.
وأوضح أن أسعار البترول ارتفعت بعد الهجمات 20%، وفي حال عدم القدرة على عودة الإنتاج، كانت سترتفع في الشهر الأول بنسبة 30% ثم 30% إضافية؛ في الشهر الثاني، مما يعني صعود أسعار البترول فوق 130 دولارًا.
وأشار خلال المنتدى السعودي – الروسي للرؤساء التنفيذيين المنعقد اليوم (الإثنين) على هامش الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرياض، أن الهجمات على مرافق “أرامكو” كانت موجهة للاقتصاد العالمي وليس للسعودية؛ حيث أوقفت 5% من الاقتصاد العالمي.
من جانب آخر، صرح الرميان بأن طرح الشركة للاكتتاب بات قريباً جداً، مبيناً أنه تم الاشتغال على مسار طرح أرامكو لمدة 3 سنوات، وتم توقيف المسار لشراء حصة صندوق الاستثمارات العامة في سابك، وأن هذا الموضوع انتهي وباقٍ فقط بعض الموافقات.
وشهد المنتدى توقيع 17 مذكرة تفاهم بين جهات سعودية وروسية في مجالات الطاقة والتقنية والنقل، كما سلمت هيئة الاستثمار 4 رخص لشركات روسية تعمل في أنشطة البناء والتطوير العقاري والاستشارات الإدارية وتقنية المعلومات.