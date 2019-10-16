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» » “الرميان”: لولا تحرّكنا لوصل سعر النفط إلى 130 دولارًا.. وطرح أرامكو بات قريبا جدا

“الرميان”: لولا تحرّكنا لوصل سعر النفط إلى 130 دولارًا.. وطرح أرامكو بات قريبا جدا

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 7:48 مساءً
“الرميان”: لولا تحرّكنا لوصل سعر النفط إلى 130 دولارًا.. وطرح أرامكو بات قريبا جدا

كل الوطن – متابعات: أكد رئيس مجلس إدارة “أرامكو”، ياسر الرميان، أن أسعار ‏النفط كانت ستصل إلى 130 دولارًا للبرميل؛ لولا التحرك ‏السريع لـ”أرامكو السعودية” لضبط سوق النفط بعد هجمات ‏سبتمبر الماضي‎.‎

وأوضح أن أسعار البترول ارتفعت بعد الهجمات 20%، وفي ‏حال عدم القدرة على عودة الإنتاج، كانت سترتفع في الشهر ‏الأول بنسبة 30% ثم 30% إضافية؛ في الشهر الثاني، مما ‏يعني صعود أسعار البترول فوق 130 دولارًا‎.‎

وأشار خلال المنتدى السعودي – الروسي للرؤساء التنفيذيين ‏المنعقد اليوم (الإثنين) على هامش الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي ‏فلاديمير بوتين للرياض، أن الهجمات على مرافق “أرامكو” ‏كانت موجهة للاقتصاد العالمي وليس للسعودية؛ حيث أوقفت ‏‏5% من الاقتصاد العالمي‏‎.‎

من جانب آخر، صرح الرميان بأن طرح الشركة للاكتتاب بات قريباً جداً، مبيناً أنه تم الاشتغال على مسار طرح أرامكو لمدة 3 سنوات، وتم توقيف المسار لشراء حصة صندوق الاستثمارات العامة في سابك، وأن هذا الموضوع انتهي وباقٍ فقط بعض الموافقات.

وشهد المنتدى توقيع 17 مذكرة تفاهم بين جهات سعودية ‏وروسية في مجالات الطاقة والتقنية والنقل، كما سلمت هيئة ‏الاستثمار 4 رخص لشركات روسية تعمل في أنشطة البناء ‏والتطوير العقاري والاستشارات الإدارية وتقنية المعلومات‎.‎

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2019-10-16
عربي ودولي
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