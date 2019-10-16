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إسرائيل تعتقل خطيب المسجد الأقصى

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 7:53 مساءً
إسرائيل تعتقل خطيب المسجد الأقصى

كل الوطن – وكالات: اعتقلت إسرائيل، الأربعاء، خطيب المسجد الأقصى، الشيخ إسماعيل نواهضة، أثناء مروره في حاجز قلنديا العسكري الإسرائيلي، شمال القدس.

وقال المحامي خلدون نجم، لوكالة الأناضول، إن القوات الإسرائيلية اقتادت الشيخ نواهضة للتحقيق في أحد مراكز الشرطة الإسرائيلية في القدس الغربية.

وأضاف:” يتركز التحقيق مع الشيخ نواهضة، على خطب الجمعة في المسجد الأقصى المبارك حيث تدعي السلطات الإسرائيلية إنه يمارس التحريض”.

وتابع المحامي نجم:” أكد الشيخ نواهضة للمحققين على أن كافة الشرائع كفلت حرية التعبير ونفى أن يكون ما ورد في خطب الجمعة تحريضا”، بحسب الأناضول.

وأعرب نجم عن خشيته من وجود رغبة للسلطات الإسرائيلية، بالتدخل في خطب الجمعة في المسجد الأقصى، من خلال اعتقال الشيخ نواهضة.

وأضاف:” تنتهج السلطات الإسرائيلية سياسة تصعيدية تجاه الأوضاع في مدينة القدس، بما في ذلك محاولة التدخل في خطب الجمعة وهذا أمر مرفوض”.

ورجّح المحامي نجم، أن يتم الإفراج عن الشيخ نواهضة في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

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2019-10-16 2019-10-16
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