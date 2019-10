صلاح يحتفل بعيد ميلاد ابنته مكة على طريقة الفيلم الكرتوني “موانا” (صور)

احتفل النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بعيد ميلاد ابنته مكة على طريقة أحد الشخصيات الكرتونية في فيلم “موانا” الشهير.

وظهر صلاح في صور نشرها عبر حسابه في “تويتر”، رفقة ابنته مرتديا ملابس بطل الفيلم الكرتوني “موانا”.

I, Maui, bring to you Moana! Happy birthday my princess. #Birthday #AmazingFather pic.twitter.com/LH0dHvK2Ua

— Mohamed Salah (@MoSalah) October 16, 2019