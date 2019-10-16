تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن “الخدمة المدنية” تحقق جائزة الإبداع في قمة الموارد البشرية الحكومية بدول مجلس التعاون كل الوطن على طريق المدينة المنورة : وفاة وإصابة 30 معتمرا إثر حادث حافلة كل الوطن خادم الحرمين يهنئ في اتصال هاتفي أمير الكويت بعودته إلى بلاده كل الوطن المملكة تستعرض جهودها في تحقيق التنمية والقضاء على الفقر كل الوطن “سباق الألوان” يعود إلى المملكة لينثر ألوان البهجة والسرور في الرياض كل الوطن تعليم الرياض يؤكد على جميع المدارس برفع العلم السعودي على مبانيها كل الوطن صلاح يحتفل بعيد ميلاد ابنته مكة على طريقة الفيلم الكرتوني “موانا” (صور) كل الوطن إسرائيل تعتقل خطيب المسجد الأقصى كل الوطن غراهام: أردوغان وعد ترامب بالابتعاد عن عين العرب لتفادي مزيد من التصعيد في سوريا كل الوطن “الرميان”: لولا تحرّكنا لوصل سعر النفط إلى 130 دولارًا.. وطرح أرامكو بات قريبا جدا
» » صلاح يحتفل بعيد ميلاد ابنته مكة على طريقة الفيلم الكرتوني “موانا” (صور)

صلاح يحتفل بعيد ميلاد ابنته مكة على طريقة الفيلم الكرتوني “موانا” (صور)

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 9:05 مساءً
صلاح يحتفل بعيد ميلاد ابنته مكة على طريقة الفيلم الكرتوني “موانا” (صور)

احتفل النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بعيد ميلاد ابنته مكة على طريقة أحد الشخصيات الكرتونية في فيلم “موانا” الشهير.

وظهر صلاح في صور نشرها عبر حسابه في “تويتر”، رفقة ابنته مرتديا ملابس بطل الفيلم الكرتوني “موانا”.

وعلق على الصورة قائلا: “أنا، ماوي، أحضر لك موانا! عيد ميلاد سعيد يا أميرتي”.

و”موانا” هو فيلم رسوم متحركة أمريكي ثلاثي الأبعاد يجمع بين الغناء والمغامرة والكوميديا.

المصدر: وكالات

رابط مختصر
2019-10-16 2019-10-16
منوعات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير