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تعليم الرياض يؤكد على جميع المدارس برفع العلم السعودي على مبانيها

وأداء النشيد الوطني

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 9:21 مساءً
تعليم الرياض يؤكد على جميع المدارس برفع العلم السعودي على مبانيها

كل الوطن – الرياض: كشفت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، أنها أكدت على جميع مكاتب التعليم والمدارس الحكومية والأهلية والعالمية للبنين والبنات برفع العلم الوطني على مبانيها، وأداء النشيد الوطني “تحية العلم” ضمن فعاليات الاصطفاف الصباحي بداية البرامج المنفذة في اليوم الدراسي.

وقال المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد الوهيبي، إن رفع العلم والعناية به وأداء النشيد الوطني واجب وطني يسهم في ترسيخ الولاء والانتماء لدى الطلاب والطالبات، ويعزز مفهوم المواطنة الصالحة، مشددا على استبدال العلم الممزق أو الباهت أو صغير الحجم والرجوع في ذلك للتعليمات الصادرة في هذا الخصوص وذلك تحت مسؤولية قائد وقائدة المدرسة مع متابعة ذلك بشكل مستمر من قبل المشرفين والمشرفات خلال زياراتهم الميدانية.

يذكر أن العقوبات في نظام العلم في المملكة تنص على أنه “كُل من أسقط أو أعدم أو أهان بأية طريقة كانت العَلَم الوطني أو العَلَم الملكي أو أي شعار آخر للمملكة العربية السعودية أو لإحدى الدول الأجنبية الصديقة كراهة أو احتِقاراً لسُلطة الحكومة أو لتلك الدول، وكان ذلك علناً أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور، يُعاقب بالحبس لمُدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

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2019-10-16 2019-10-16
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