“الخدمة المدنية” تحقق جائزة الإبداع في قمة الموارد البشرية الحكومية بدول مجلس التعاون

كل الوطن- فريق التحرير – متابعات: حققت وزارة الخدمة المدنية جائزة الإبداع في الموارد البشرية للقطاع العام في القمة السابعة للموارد البشرية الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي والتي اختتمت أعمالها اليوم الأربعاء في العاصمة الإماراتية أبوظبي وسط مشاركة خليجية واسعة من عدّة وزارات وجهات حكومية وخاصة ، وبحضور دولي لمجموعة من المختصين في إدارة الموارد البشرية .

ووفقا للجنة التحكيم فقد جاء تتويج وزارة الخدمة المدنية بالجائزة نظير مشاريعها المبتكرة في التحول الرقمي، وتحديدا من خلال استثمارها في بناء قواعد بيانات للموارد البشرية وتسهيل إجراءات تحديثها وربطها مع الجهات الحكومية ،وتطويرها لأنظمة ذكاء الأعمال ودعم صنع القرار ، وخدمة “بيان” ودورها في تسهيل إجراءات نهاية الخدمة وتحويلها رقميًا، يالاضافة لتسهيل إجراءات الاجازات المرضية وتحويلها رقميًا .

وقال وكيل وزارة الخدمة المدنية للتحول الرقمي المهندس فيصل باخشوين بهذه المناسبة إنّ هذا التكريم يسجّل باسم الوطن،وجاء كنتيجة للنقلة النوعية التي أحدثتها ⁧‫رؤية المملكة 2030‬⁩ وبرنامج ⁧‫التحول الوطني‬ في تطوير مستوى الأداء في القطاع الحكومي ، و ثمرةً لجهود الوزارة في تطوير استراتيجيتها للوصول لخدمة مدنية ممكّنة لأداء حكومي متميز لأجل وطن طموح .

وأشار المهندس باخشوين إلى أنّ وزارة الخدمة المدنية وضعت نصب عينها التحول الرقمي المتكامل كهدف استراتيجي تسعى له، لتحقق أهدافها في دعم الجهات الحكومية في مرحلة التمكين و التحول نحو تطبيق أحدث ممارسات الموارد البشرية الحديثة ، وعملت على أتمتة خدماتها والتحوّل نحو التعاملات الالكترونية، حيث بلغ عدد الجهات الحكومية المرتبطة بها اكثر من 450 جهة و ستة الاف مختص من تلك الجهات، بالإضافة إلى تقديم اكثر من 25 خدمة إلكترونية للمستفيدين والذي بلغ عددهم 3.2 مليون مستفيد.