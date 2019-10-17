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مقتل إعلامي مع زوجته وطفلهما في السليمانية

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 17 أكتوبر 2019 - 1:07 صباحًا
مقتل إعلامي مع زوجته وطفلهما في السليمانية

وكالات: قتل الإعلامي (آمانج باباني) مقدم البرامج في قناة (إن آر تي) مع زوجته وطفلهما في مدينة السليمانية.

وأعلن مدير قناة إن آر تي، شوان عادل، لشبكة رووداو الإعلامية: “تعرض مقدم البرامج في قناتنا، آمانج باباني، مع زوجته وطفلهما إلى عملية اغتيال الليلة (16 تشرين الأول 2019) بالقرب من مرآب شهرزور في مدينة السليمانية”.

وذكر مدير قناة إن آر تي أن جثث الثلاثة تم نقلها إلى الطب العدلي في السليمانية.

كان آمانج باباني يقدم برنامج (بلا حدود) على قناة إن آر تي، وزوجته (لانة محمدي) كانت لسنوات مذيعة في قناة (كوردسات).

هذا وقد أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، جوتيار عادل، أن “حكومة إقليم كوردستان تشجب بشدة هذا العمل الإجرامي، وتوجه الأجهزة المعنية بالتحقيق الجدي في الحادث للعثور على المذنبين ومعاقبتهم”.

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2019-10-17 2019-10-17
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