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يقتلان إبنهما بالتبّني للحصول على أموال التأمين

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 17 أكتوبر 2019 - 1:18 صباحًا
يقتلان إبنهما بالتبّني للحصول على أموال التأمين

يواجه زوجان بريطانيان تهمة قتل إبنهما بالتبني من أجل الحصول على أموال التأمين والبالغ قيمتها 150 ألف جنيه إسترليني (أكثر من 500 ألف دينار تونسي)، حسب ما أوردت صحيفة الدايلي مايل.

ونفا الزوجان التهمة الموجهة إليهما من قبل القضاء الهندي بقتل الطفل.

وجدّت الحادثة بغوجيرات الواقعة على الساحل الغربي للهند، بينما كانت إجراءات إنتقال الطفل للعيش مع الأبوين بالتبني في لندن في مراحلها الأخيرة، حيث تعرّض إلى الإختطاف والطعن مما أدّى إلى وفاته متأثّرا بجروحه​​​​​​.

وقالت السلطات الهندية إنّ الزوجين دبّرا الجريمة، وطلبت من بريطانيا تسليمهما من أجل محاكمتهما. لكن السلطات البريطانية رفضت ذلك لدواعي تتعلّق بحقوق الإنسان.

وحسب ما جاء في وثائق القضية فقد سافر الزوجان إلى كيشود سنة 2015، وهي بلدة في ولاية غوجارات ، لتبني طفل يتيم.

وقابلا الطفل ”غوبال” (11 عاما) الذي كان يعيش مع أخته الكبرى وزوجها.

كافال رايجادا (33 عاما)  أرتي ضير (55 عاما) يواجهان تهمة تدبير جريمة قتل إبنهما بالتبني للحصول على أموال التأمين

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2019-10-17 2019-10-17
جرائم وحوادث
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