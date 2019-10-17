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تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في مهرب مخدّرات بجدّة

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 17 أكتوبر 2019 - 3:11 مساءً
تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في مهرب مخدّرات بجدّة

كل الوطن – فريق التحرير: أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بمهرب مُخدّرات في محافظة جدة، فيما يلي نصه:

بفضل من الله تم القبض على / سلطان علي يحيي زهير – يمني الجنسية – عند قيامه بتهريب كمية من الحشيش المُخدّر والحبوب المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه شرعاً والحُكم بقتله تعزيراً، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني/ سلطان علي يحيي زهير ، اليوم الخميس الموافق 18 / 2 / 1441هـ، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة .

واس

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2019-10-17
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