حول مصر بـ60 يوماً..”عاشقان” يخلدان قصتهما الرومانسية بهذه المعالم السياحية

كل الوطن – العربية المتحدة (CNN): قد لا يشبه تعارفهما قصة أي ثنائي آخر، فمواعيدهما الغرامية لم تقتصر على زيارة أرقى المطاعم والذهاب إلى صالات العرض السينمائية فحسب، وإنما كان فيها طابع من الاستكشاف والمغامرة.
وبين أزقة مصر القديمة ومتاحفها المختلفة، لم يقع الثنائي بالحب فحسب، بل أيضاً وقعا بحب مسقط رأسهما، مصر. وهكذا، قرر عمر عطية وداليا الدبيكي عقد حفل الخطوبة على ضفاف نهر النيل، فيما نظما حفل كتب الكتاب في مسجد محمد علي بقلعة صلاح الدين، واحتفلا بزفافهما في قصر الأمير محمد علي بالمنيل.
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Happy 4th wedding anniversary my queen! 👑 . So on that very date and inside this palace is how our journey around Egypt and writing this book started! 🇪🇬 . We chose to have our wedding in an iconic historical and touristic attraction rather than a hotel.. we preferred to roam all of Egypt first before travelling the world.. and we spent sleepless nights writing this book, to promote Egypt’s tourism, instead of hanging out with our friends. 📚📷 . We hope that, one day, at least one person will look up to us and be proud of what we did 🙌🏻 . عيد جواز رابع سعيد يا ملكتي! 👑 . في اليوم ده و جوة القصر ده إبتدت رحلتنا حولين مصر و الكتابة عن سياحة بلدنا! 🇪🇬 . إخترنا نعمل فرحنا جوة أثر تاريخي و سياحي بدلا من إقامته في فندق.. و فضلنا نلف بلدنا أولا قبل السفر حول العالم.. و قضينا ليالي طويلة بنكتب الكتاب ده، لتسويق سياحة بلدنا، عن إننا نخرج مع أصحابنا. 📚📷 . بنتمنى إن، في يوم من الأيام، شخص واحد على الأقل حيبقى فخور بينا و باللي عملناه! 🙌🏻 . Photography Courtesy of who else but @guruphotohouse and @gohary.amr 📷 . #egypt #cairo #palace #wedding #anniversary #couple #love #pic #couplegoals #travelblogger #book #travel #explore #colors #experienceegypt #thisisegypt #beautifuldestinations #photo #discoveregyptwithdaliaandomar #aroundegyptin60days
وفي رحلة مدتها 60 يوماً، قرر الثنائي أن يتجولا في جميع أنحاء مصر ومحافظاتها البالغ عددها 27 محافظة، وهدفا إلى الكشف عن أبرز جواهرها الخفية.
وبذلك، نشر الزوجان صور رحلتهما عبر حسابهما “Around Egypt in 60 Days”، أي “حول مصر في 60 يوماً”، على موقع “إنستغرام”، إذ يتابعهما ما يزيد عن 20 ألف شخص.
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📣 AND LOOK WHO DECIDED TO JOIN OUR WORLD AND JOURNEY?! 🙌🏻 . Nothing better than the Great Pyramids of Giza, all to ourselves, on the 1st day of 2019 to reflect on the past year that was full of adventures and blessings, al hamdu li Allah; and look forward to this year that will hopefully be full of dreams to achieve, insha’Allah! ✨ . We promise you more fresh content, more creative photos, more discoveries of Egypt’s hidden gems and the publication of our book, finally, insha’Allah. 📷📚 . HAPPY NEW YEAR PEOPLE! 😘 . 📣 بصوا مين قرر ينضم إلى عالمنا و رحلتنا؟! 🙌🏻 . مفيش أجمل من إن أهرامات الجيزة تبقى لينا لوحدنا في أول يوم من سنة ٢٠١٩ عشان نتأمل في السنة اللي فاتت اللي كانت مليانة مغامرات و نعم كتيرة، الحمد لله، و نستنى السنة دي اللي حتكون مليانة أحلام حتتحقق إن شاء الله! ✨ . بنوعدكوا السنة دي بمحتوى جديد، و صور مبتكرة أكتر، و إكتشافات أكتر لكنوز مصر المدفونة، و أخيرا طباعة كتابنا إن شاء الله. 📷📚 . كل سنة و انتوا كلكوا طيبين! 😘 . #egypt #giza #pyramids #family #dream #2018 #2019 #photo #travel #travelblogger #book #photography #instagood #pic #experienceegypt #thisisegypt #discoveregyptwithdaliaandomar #aroundegyptin60days
وخلال حديثهما مع موقع CNN بالعربية، قال الثنائي: “هدفنا هو رفع الستار عن مناطق الجذب السياحية بمصر، ووضع البلاد على خريطة السياحة العالمية للأجانب، فمصر تستحق أن تكون من أفضل 10 مواقع سياحية بجميع أنحاء العالم”.
ويطمح الثنائي إلى إنهاء جولتهما، التي بدأت في عام 2015، بحلول عام 2020. فرغم أن مدة رحلتهما 60 يوماً فقط، إلاّ أن عطية والدبيكي كانا ينشغلان في إنشاء شركاتهما الخاصة.
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IT’S TUESDAY’S TRAVEL TIPS TIME!! (3) 🙌🏻 . People want to break the routine, but are speculative about the desert, thinking it may be too far, too boring, too dangerous or have no idea what to do there! Here’s a quick guide to your weekend getaway at the Western Desert! 🏜 . 1- Wake up on a Friday at 6 a.m and drive for 4 hours to Al Bawiti Town in Al Bahariyya Oasis! 🚘 . 2- Check in at a lodge called ‘Old Oasis’. Your room’s view will overlook this magical scenery (pic 2)! 🌴 . 3- Book through your lodge a 4×4 car with a driver/guide and start your safari adventure at 11 a.m. Start with exploring Bawiti Town, venture into the desert (pic 3) and pass by the salt lake (pic 4). 🏞🏜 . 4- Hike the crystal mountain (pic 5), take a dip into a random hot spring (pic 6), do sandboarding at Agabat Valley (pic 7), watch the most beautiful sunset on top of a mountain at the black desert (last pic) and gaze at shooting stars (pic 1)! Mind blowing! 🏊♂️🏂🌅🌌 . 5- On Saturday, wake up early and visit the White Desert (pic 8). The white grounds and rock formations are just surreal! Then head back to Cairo! Now that’s a weekend!! 🙌 . و جه ميعاد نصايح يوم الثلاثاء للسفر! (٣) 🙌🏻 . ناس كتيرة عايزة تكسر الروتين و عندهم شوية تحفظات من الصحراء؛ متخيلين إنها يا إما بعيدة أو مملة أو خطرة أو مش عارفين يعملوا فيها إيه! ده دليل سريع لسفرية أجازة آخر الأسبوع اللي جاية في الصحراء الغربية! 🏜 . ١- إصحى الساعة ٦ الصبح يوم الجمعة و سوق لمدة ٤ ساعات لمدينة باويطي في الواحات البحرية! 🚘 . ٢- إنزل في فندق اسمه ‘أولد أواسيس’. منظر الأوضة بتاعتك حيطل على المنظر العبقري ده! (صورة ٢)! 🌴 . ٣- إحجز عربية دفع رباعي من الفندق بسواق/مرشد و إبتدي رحلة السفاري الساعة ١١ الصبح! إكتشف المدينة، إطلع على الصحراء (٣) و عدي على البحيرة المالحة (٤). 🏞🏜 . ٤- تسلق جبل الكريستال(٥)، نط في مياه جوفية سخنة طالعة من الأرض (٦)، تزحلق على الرمال في وادي العجبات (٧)، إتفرج على أجمل منظر غروب في الصحراء السوداء (آخر صورة) و شوف النجوم و الشهب في السما بالليل (١) خيال! 🏊♂️🏂🌅🌌 . ٥- إصحى بدري يوم السبت، و إتجه للصحراء البيضاء (٨). الأرض البيضاء و تشكيل الصخر هناك أكنك في مشهد سريالي عظيم! و بعدها إطلع على القاهرة! أظن مفيش أعظم من كدة أجازة! 🙌🏻 . Photography Courtesy of @omarattia84 📷 . #aroundegyptin60days
وبعيداً عن جمال صحرائها الغربية وجزرها التي تتنافس بكل سهولة مع جزر المالديف والكاريبي، تعد مصر مليئة بالكنوز الخفية التي لم يسبق أن زارها كثيرون.
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So yesterday Dalia and I decided to take a two hour road trip from the North Coast to the beautiful Marsa Matrouh; and of course Ageeba Beach here was the cherry on top of our tour. 🚘🏖 . A scenery that makes you think you’ve driven as far as Greece or Italy with its stunning bay and crystal clear waters. 🇬🇷🇮🇹 . We’ve also explored World War 2 caves and museums, salt caves, ancient temples and plenty of other stunning beaches! Such an underrated city that’s literally a hidden gem! 🏝 . Stay tuned for more stories of this gorgeous city in our book soon and go out of your comfort zone and explore your beautiful country people!! 🙌🏻 . إمبارح أنا و داليا قررنا إننا نعمل رحلة لمدة ساعتين بالعربية من الساحل الشمالي لشواطئ مرسى مطروح الجميلة، و طبعا شاطئ عجيبة كان الكريزة اللي فوق الرحلة! 🚘🏖 . مشهد يخليك تحس إنك سافرت اليونان أو إيطاليا بمنظر الخليج الساحر ده و المياه الشفافة كالكريستال! 🇬🇷🇮🇹 . هناك زرنا كهوف و متاحف من الحرب العالمية التانية و كهوف ملح و معابد تاريخية و شواطئ تانية كتيرة في منتهى الجمال! مدينة مش واخدة حقها عشان تعتبر كنز مدفون! 🏝 . خلليكوا متابعيننا لقصص أكتر عن رحلتنا لاستكشاف المدينة الجميلة دي في كتابنا قريبا إن شاء الله و سافروا أبعد من نطاق دايرتكم المعتادة للتعرف على جمال بلدكم الحقيقي يا جماعة! 🙌🏻 . Photography courtesy of a random kid 📷 . #egypt #marsamatruh #beach #sun #sea #beach #travel #tour #experienceegypt #thisisegypt #myegypt #travelblogger #photo #photography #like #follow #f4f #aroundegyptin60days #discoveregyptwithdaliaandomar
ما أبرز الأماكن التي زارها الثنائي في مصر؟
تعد الصحراء السوداء من أبرز هذه الأماكن السياحية، فهي ناتجة عن الانفجارات البركانية التي وقعت بالمنطقة منذ ملايين السنين. بالإضافة إلى المتحف المصري الجيولوجي، الذي يعرض أحافير الديناصورات، وهياكل الحيوانات ما قبل التاريخ وشظايا النيازك.
وتطول القائمة لتشمل أيضاً شواطئ مرسى مطروح الخلابة، بحيث تجعلك تشعر للوهلة الأولى أنك في إيطاليا أو إسبانيا.
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ويشعر عطية والدبيكي بالفخر بسبب ردود الفعل الإيجابية التي يتلقونها، فهي تشجع السكان المحليين على التجول في بلدهم، واكتشاف أبرز معالمها السياحية.
يُذكر أن الثنائي يهدفان إلى دمج السياحة والتعليم معاً، وذلك من خلال كتاب من المقرر نشره بحلول عام 2020، إذ يسعى إلى تثقيف الطلاب حول السياحة وأهميتها في الاقتصاد المصري.