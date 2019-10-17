لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى تطلع على عدد من مشروعات الطرق في عسير

ووقفت اللجنة خلال الجولة على طريق السودة – مدخل عقبة الصماء مرورًا بعد ذلك بطريق طبب ثم تقاطع طريق أبها-الطائف عقبة شعار، كما اطلعوا على عدد من المشاريع في هذه الطرق التي يجري العمل بها والمشاريع التي تم سحبها من المقاولين لتعثرها.

وأبدى أعضاء لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عدد من التساؤلات والملاحظات حول هذه الطرق ومدى كفاءتها وسبل صيانتها، مبدين عدد من المقترحات في تنفيذ بعض مشاريع الطرق في المنطقة للإسهام في رفع مستوى جودتها لخدمة ساكني المنطقة والتأكد من الخدمات المقدمة لهم في مجال النقل.

من جانبه قدم عضو مجلس الشورى رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اللواء مهندس ناصر العتيبي شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير على حرصه واهتمامه بزيارة لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى لمنطقة عسير. كما قدم شكره لمعالي وزير النقل الدكتور نبيل العمودي على هذه الدعوة وإتاحة الفرصة لأعضاء لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في المجلس للاطلاع على الطرق وجودتها وكفاءة صيانتها والوقوف على المشاريع التي تنفذ حاليًا، والمشاريع المتعثرة، وإيجاد الحلول للصعوبات والعقبات التي تواجهها الوزارة.

وعد اللواء ناصر العتيبي هذه الزيارة ضمن اختصاص لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وتأتي للإسهام في تحسين مستوى جودة الطرق في منطقة عسير والاطلاع على المشروعات التي يتم تنفيذها في المنطقة حالياً والتأكد من استمرار العمل بها على أكمل وجه. وأكد أن هذه الزيارة تأتي ضمن الدور الرقابي لمجلس الشورى وفي إطار التكامل مع الجهات الحكومية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف المناطق.

ويضم الوفد عدد من أعضاء المجلس أعضاء لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وهم الدكتور خالد العقيل، والدكتور سعيد المالكي والأستاذ ناصر النعيم.