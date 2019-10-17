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الرئاسة التركية: بدء الاجتماع بين أردوغان ونائب الرئيس الأمريكي

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 17 أكتوبر 2019 - 4:11 مساءً
الرئاسة التركية: بدء الاجتماع بين أردوغان ونائب الرئيس الأمريكي

كل الوطن- وكالات- رويترز : أعلنت الرئاسة التركية بدء الاجتماع بين الرئيس رجب طيب أردوغان ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس.

وقالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان اجتمع مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس اليوم الخميس لبحث العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا.

ومن المتوقع أن يدعو بنس تركيا إلى وقف هجومها على المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا، وذلك بعد يوم من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات صارمة بسبب العملية.

وفجّر الهجوم الذي بدأته تركيا، قبل أسبوع، أزمة إنسانية جديدة في سوريا في ظل نزوح 160 ألف مدني، وأثار مخاوف أمنية تتعلق بآلاف من مقاتلي تنظيم “داعش” الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) في سجون الأكراد، بالإضافة إلى أزمة سياسية يواجهها ترامب في الداخل، بحسب “رويترز”.

وواجه ترامب اتهامات بالتخلي عن المقاتلين الأكراد الذين كانوا شركاء واشنطن الرئيسيين في معركة إنهاء “الدولة” التي أعلنها تنظيم “داعش” في سوريا حين سحب القوات الأمريكية من على الحدود بينما بدأت تركيا هجومها في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول.

ودافع ترامب عن الخطوة، أمس الأربعاء، ووصفها بأنها “عبقرية من الناحية الاستراتيجية“.

وعقب اتصال هاتفي مع أردوغان الذي رفض الدعوات لوقف إطلاق النار أو الوساطة، أوفد ترامب كبار مساعديه ومن بينهم بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو إلى أنقرة لإجراء محادثات طارئة سعيا لإقناع تركيا بوقف الهجوم.

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