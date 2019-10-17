د. الجمعة يتفقد المشاريع والبرامج التطويرية لمستشفيات جنوب منطقة الرياض

كل الوطن – فريق التحرير: ضمن الجولات التفقدية لمستشفيات خارج مدينة الرياض زار مساعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض للخدمات العلاجية الدكتور/ علي بن سليمان الجمعة كل من مستشفيات الملك خالد والولادة والأطفال بالخرج، بالإضافة إلى مستشفى الدلم وحوطة بني تميم، وكان يرافقه مدير إدارة شؤون المستشفيات الدكتور/ مجاهد الشهري ومدير إدارة المراكز المتخصصة الاستاذ/ صالح الغانم ومدير إدارة الجودة وسلامة المرضى الدكتور/ إبراهيم المالكي ومدير وحدة أداء الصحة بالخدمات العلاجية الاستاذ/ يحيى العبسي. الزيارة تهدف إلى تفقد الخدمات الصحية المقدمة والمشاريع المنفذة ومشاريع التحسين لمؤشرات أداء الجودة للمستشفيات من أجل رفع كفاءة وجودة الخدمات الصحية ولتوحيد جهود مستشفيات جنوب منطقة الرياض ضمن خطة التنسيق التكاملي فيما يخدم مصلحة المريض ويصبّ في مسار جهود وزارة الصحة نحو التحوّل الصحي المؤسسي. بدأت الزيارة بمستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمحافظة الخرج وكان باستقبالهم مدير المستشفى الأخصائي/ فهد الممخور ومدراء الإدارات والأقسام بالمستشفى في قاعة الاجتماعات. وتم عقد اجتماع ابتدأ بعرض مرئي عن انجازات المستشفى، والإطلاع على سير العمل بالمشاريع التطويرية للبنية التحتية وتحسين بيئة العمل ومؤشرات الأداء.

تلى ذلك جولة ميدانية للمشاريع التطويرية في المستشفى ومركز الأمير سلطان لجراحة القلب.

ومن ثم قام بزيارة مستشفى الولادة والأطفال بالخرج ومستشفى الأمير محمد بن سلمان بمحافظة الدلم ومستشفى حوطة بني تميم العام بمحافظة حوطة بني تميم واطلع على المشاريع التطويريه المنجزه والجاري تنفيذها .

وفي ختام الزيارة ثمن الجمعة الجهود المبذولة في مستشفيات جنوب منطقة الرياض لتطوير الخدمات الصحية وتنفيذ المشاريع التطويرية لمواكبة التحول الوطني الصحي في وزارة الصحة لتحقيق رؤية المملكه 2030.