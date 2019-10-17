وكالة جامعة الجوف لشؤون الطالبات .. بيئة عمل مميزة ودعم للمرأة وخدمة المجتمع” صور”

المركز الجامعي للإعلام والاتصال :انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 والتي وضعت ضمن أهدافها رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل والاستمرار في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها في الحصول على الفرص المناسبة للإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد، وخاصة أن المرأة السعودية تشكل ما يزيد على نصف عدد الخريجين من الجامعات، من هذا المنطلق تأسست وكالة الجامعة لشؤون الطالبات بجامعة الجوف، لتتولى الإعداد العلمي المميز في المجالات الإنسانية والعلمية من أجل الدفع بكوادر نسائية تتمتع بكفاءة أكاديمية عالية قادرة على المساهمة الفاعلة في خدمة المجتمع، إضافة إلى تكون بيئة خصبة للإبداع وتطوير الأداء التعليمي والإداري، بما يتماشى مع منظومة القيم العليا والمبادئ الرفيعة، حيث أنها اختصرت الكثير من الإجراءات الإدارية إضافة إلى أنها يسرت للطالبات مباشرة شؤونهن ومعالجة قضاياهن بأسرع وقت ممكن.

دعم القيادة الرشيدة ..

يحظى تعليم الفتاة السعودية باهتمام خاص من لدن حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظه الله، وهذا الاهتمام يقابله عمل دؤوب ومتواصل من أجل رد الجميل لوطننا الغالي، وما تحقق في مسيرة المرأة السعودية من تمكينها وتفعيل دورها شريكاً أساسياً في منظومة التنمية والتطوير وتوليها مناصب قيادية عليا يمثل حافزاً كبيراً لمواصلة العمل والمشاركة الفاعلة في نهضة الجامعة والوطن، ويتصل ذلك بالمسئولية الاجتماعية والتنموية الملقاة على عاتقها ولذلك تحرص على توفير أفضل تقنيات التعليم التي تغطي المباني بمجمعات كليات البنات الثلاثة في سكاكا والقريات وطبرجل.

المبادرات المجتمعية..

تسعى وكالة الجامعة لشؤون الطالبات إلى تعزيز دورها تجاه المجتمع من خلال تقديم العديد من البرامج والمبادرات، والتي تهدف إلى ترسيخ القيم والمبادئ التي تتناسب مع طبيعة المجتمع وزيادة الوعي المجتمعي ونشر ثقافة داعمة المشاركة المجتمعية، كما عقدت الوكالة عدة شراكات مجتمعية داخلية مع بعض القطاعات الحكومية والخاصة، وأقامت الملتقى التوعوي الأول لقيادة المرأة للسيارة تحت شعار ( نحو قيادة إيجابية آمنة )، الذي تواصلت فعالياته على مدار أسبوع كامل، استقبل فيه الملتقى والمعرض المصاحب له العديد من الزوار من مختلف شرائح المجتمع المستهدفة، حيث أقيمت العديد من الفعاليات العلمية التي اشترك في تقديم مضامينها نخبة من المتخصصات والمتخصصين في عدد من الجهات الحكومية، كما شهد الملتقى إقامة عدد من الدورات التدريبية والورش التوعوية التي تعنى بثقافة قيادة المرأة السيارة في مختلف الاتجاهات، والتي تعزز مفهوم السلامة المرورية والقيادة الآمنة، وتجسد أهداف ورسالة الملتقى.

كما تستعد الوكالة لعقد المؤتمر الثاني للمرأة ” تعزيز دور المرأة السعودية في تنمية المجتمع في ضوء رؤية المملكة ٢٠٣٠ رؤية وطموح ” ، من منطلق حرص الجامعة على خدمة المجتمع ودفع عجلة التقدم في مختلف ” قضايا المرأة السعودية ” وإتاحة المجال أمام الباحثات والمهتمات للمشاركة وطرح أوراقهن العلمية بغية فتح آفاق لتلك المجالات ومنحها زخماً أوسع وصولاً لتمكين المرأة السعودية كعضو فاعل في التنمية الوطنية.

مجمعات كليات البنات..

تُشرف الوكالة على ثلاثة مجمعات لكليات البنات، هي مجمع كليات البنات بسكاكا، ومجمع كليات البنات بالقريات، ومجمع كليات البنات بطبرجل، ويضمّ مجمع كليات البنات بسكاكا الذي تم افتتاحه في التاسع والعشرون من شهر محرم عام 1435هـ، بين جنباته جميع كليات البنات بالجامعة، وتتوفر فيه قاعات دراسية يستوعب بعضها 100 طالبة في وقت واحد، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي التي تم تجهيزها بأفضل التجهيزات، علاوة على المختبرات العلمية التي تقدم خدماتها التعليمية لطالبات الكليات العلمية في جميع المستويات.

ويحتوي مجمع كليات البنات بسكاكا على 121 قاعة دراسية، وكذلك 113 قاعة دراسية مزودة بأجهزة البث الذكية، و33 قاعة للبث المرئي و21 مختبراً متخصصاً و21معمل للحاسب الآلي، ومعمل للتعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد و4 قاعات للاجتماعات و20 قاعة دراسية بنظام الاستديو و4 أجهزة للخدمات الذكية للطالبات، كما تم تزويد بهو مجمع البنات بسكاكا بعدد من الشاشات لعرض الإعلانات الإرشادية الطلابية، بالإضافة إلى أجهزة النداء الآلي، والكثير من الخدمات الأخرى التي تسهم في توفير الوقت والجهد للطالبة والموظفة.

وفي المجمع مكتبةٌ تحتوي على آلاف العناوين في مختلف العلوم والمعارف التي تعين الطالبات وعضوات هيئة التدريس على البحث العلمي والتعلّم والمعرفة، كما تتوفر في المجمع خدمة البث الفضائي من وإلى المجمع لنقل المحاضرات والمؤتمرات العلمية من أي مكان في العالم، علاوة على الارتباط الإداري مع إدارة الجامعة إلكترونياً، فيما يعتبر البهو الرئيسي للمجمع بيئة جاذبة للطالبات، حيث تصل مساحته إلى 5000 م وتتوفر فيه الخدمات اللازمة.

مجمع كلية البنات بالقريات..

أما مجمع كليات البنات بالقريات، الذي افتتح في الثامن عشر من شهر ربيع الأول عام 1437هـ ، فيتكون من ثلاثة مبانٍ رئيسية كل مبنى يتكون من دورين ومبنيين مساندين ومسرح احتفالات مع بهو رئيسي يربط بين المباني وأبعاده 3018مترًا مربعًا وتتكون المباني الثلاثة الرّئيسّية من 73 قاعة دراسية بمختلف السعات وتسع معامل للحاسب الآلي واللغات و18 قاعة دراسية بمحاور دخول وست صالات تفريغ وثلاث استراحات للطالبات خارجية وثلاث مصليات ، ويتكون المبنى المساند الأول من مكتبة مركزية ومكاتب للعمادات المساندة واستوديوهات لبث المحاضرات، ويضم المبنى المساند الثاني 5 مختبرات علمية و6 معامل حاسب آلي ومسرحًا للاحتفالات بسعة 579 مقعدًا مجهزًا بأحدث التقنيات الحديثة وأجهزة الصوت والصورة، حيث يمكن استعماله من داخل المجمع كما يمكن استعماله من خارج المجمع باستقلال تام.

كما جُهز المجمع بكل ما يتطلبه من أثاث تعليمي وإداري ودوائر بيانات وتجهيزات تقنية لنقل المحاضرات والتعلم الإلكتروني مع إمكانية استقبال المحاضرات عن بعد من استوديوهات في المجمع أو من كليات البنين في القريات أو المقر الرئيسي للجامعة بمدينة سكاكا مع التكييف المركزي ومتطلبات السلامة.

مجمع كليات البنات بطبرجل ..

يشتمل مجمع كليات البنات بطبرجل الذي افتتح في التاسع عشر ربيع الأول عام 1437هـ، على كليات البنات وأفرع العمادات المساندة والقاعات الدراسية المجهزة ومعامل الحاسب الآلي والمكتبة المركزية والمختبرات العلمية والمرافق الأخرى، ويقع المجمع على مساحة إجمالية تبلغ 22000مترًا مربعًا ويتكون من ثلاثة مبانٍ رئيسية من طابقين ومبنيين مساندين ترتبط جميعها بالبهو الرئيسي.

كما يحتوي كل مجمّع على مركز صحي يساهم في خدمة طالبات الجامعة حيث يوجد فريق طبي مكون من طبيبات وفنيات تمريض ومزود بالأجهزة الضرورية للحالات الإسعافية بالمجمع وتم تزويده أيضاً بصيدلية تضم جميع الأدوية التي تحتاجها الطالبات كما يتبع له سيارة الإسعاف للحالات الإسعافية.

مركز الدراسات الجامعية في دومة الجندل ..

يحتوي مركز الدراسات الجامعية في دومة الجندل على شعب مفتوحة لخدمة طالبات المركز تابعة للأقسام الأكاديمية كقسم اللغة العربية، وقسم اللغة الانجليزية، وقسم الطفولة المبكرة، وقسم الدراسات الإسلامية، يدرس فيها مجتمعةً أكثر من 500 طالبة، وتعمل فيه 13أستاذة و 28 موظفة إدارية، ويتم نقل بعض المحاضرات من المدينة الجامعية عبر البث المرئي.

كما يوفر المركز للطالبات ومنسوباته دورات وورش عمل مختلفة تقوم بتقديمها مختصات من أعضاء الهيئة التدريسية، مثل دورات في البحث العلمي، الاستعداد للاختبارات، ومحاور أساسية أخرى، فضلاً عن الدورات التي يقيمها مركز تنمية المهارات، والتي يتم نقلها للمستفيدات في المركز على مدار العام من خلال البث المرئي، كما يتم تفعيل العديد من المناسبات الوطنية والأيام العالمية، فيما شهد المركز مطلع العام الجاري عملية تهيئة طالت مختلف الجوانب في مَرافقه، بهدف توفير أرقى بيئة تعليمية للطالبات، حيث تم تحسين البنية التحتية وتزويد المكتبة بأجهزة حاسب توفر للطالبات الوصول إلى قواعد البيانات العالمية في مختلف التخصصات.

اللجان التابعة للوكالة ..

تشارك وكالة الجامعة لشؤون الطالبات في العديد من اللجان الدائمة فيما يخص قضايا الطالبات، كما تتضمن وكالات للكليات والعمادات المساندة تمارس دورها المتناغم مع جميع برامج وفعاليات الجامعة العلمية والطلابية وخدمة المجتمع.