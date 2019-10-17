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أمر ملكي: تعيين أيمن بن محمد السياري نائباً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 17 أكتوبر 2019 - 4:53 مساءً
أمر ملكي: تعيين أيمن بن محمد السياري نائباً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي

الرياض- واس:  صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :-

الرقم : أ / 83

التاريخ : 18 / 2 / 1441هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين الأستاذ / أيمن بن محمد بن سعود السياري نائباً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالمرتبة الممتازة.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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2019-10-17 2019-10-17
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