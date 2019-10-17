أمير المدينة المنورة ونائبه يزوران مصابي حادثة حافلة الأكحل

كل الوطن- متابعات – فريق التحرير: قام أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، بزيارة مصابي حادث حافلة الركاب الذي وقع بمركز الأكحل، والمنومين بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة.

واطمئن أمير المنطقة على صحة وسلامة المصابين، ووجه بتسهيل اجراءات استضافة ذوي المصابين لمرافقتهم والاطمئنان عليهم خلال الفترة العلاجية.

واستمع أمير المنطقة ونائبه إلى شرح مفصل من الطاقم الطبي عن الوضع الصحي للمصابين، وشدد الأمير فيصل بن سلمان على متابعة الحالة الصحية للمصابين وتحويل الحالات التي تتطلب تقديم رعاية متقدمة إلى المستشفيات المتخصصة، متمنياً بأن يمّن الله على المصابين بالشفاء العاجل.

يُذكر أن الجهات الأمنية والصحية باشرت مساء أمس الأربعاء، حادث اصطدام حافلة تقل ركاب مع معدة ثقيلة بمركز الأكحل على طريق الهجرة السريع، نتج عنه وفاة 35 شخصا وإصابة 4 آخرين.