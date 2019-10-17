خمس خطوات تساعدك على الخلود إلى النوم في دقيقتين

كل الوطن- متابعات-الشرق الأوسط أونلاين: يمضي كثير من الأشخاص وقتاً طويلاً قبل التمكن من النوم، خاصة إذا كان هؤلاء الأشخاص يتناولون القهوة باستمرار. وفي هذا السياق، حدد موقع «بيزنس إنسايدر» خمس خطوات قد تمكن الشخص من الاستغراق في النوم خلال دقيقتين فقط.

وذكر الموقع أن هذه الخطوات تم ابتكارها خلال الحرب العالمية الثانية، حين كان الطيارون في الجيش الأميركي يعانون من الأرق نتيجة التوتر والقلق، الأمر الذي أثر بشكل ملحوظ على قراراتهم، ومن ثم أصبح أمر حصول هؤلاء الطيارين على الراحة اللازمة أولوية للجيش الأميركي.

ونتيجة لذلك، أحضر الجيش ضابط بحرية يدعى باد وينتر لمساعدة الطيارين على الخلود إلى النوم في وقت قصير.

وكان وينتر أثناء دراسته الجامعية يعمل مدرباً لكرة القدم، وقد تعاون مع أستاذ في علم النفس لابتكار خطوات لمساعدة الرياضيين على الاسترخاء وتحقيق النصر تحت ضغط.

وبعد ستة أسابيع من تطبيق هذه الخطوات على الطيارين، أصبح بإمكان 96 في المائة منهم النوم خلال 120 ثانية فقط، حتى بعد شربهم للقهوة وفي ظل وجود أصوات إطلاق نار في الخلفية.

وهذه الخطوات هي:

1 – ابحث عن موضع مريح للنوم: يجب أن يختار الشخص المكان الأكثر راحة له في المنزل لينام فيه. أما إذا كان الشخص خارج منزله فعليه أن يبحث عن أي موضع مريح يمكنه الاسترخاء فيه بحرية.

2 – إرخاء عضلات الوجه: يمتلك كل شخص 43 عضلة في وجهه، ومن خلال هذه العضلات يعرف الجسم ما إذا كان الشخص هادئاً أم مصاباً بالتوتر. لذلك فإن إغلاق العينين وإرخاء عضلات الجبين والخدين واللسان والفك يرسل إشارة فسيولوجية إلى الجسم تفيد بأن كل شيء على ما يرام وأن الشخص مستعد للنوم.

3 – إنزال الكتفين: يجب أن ينزل الشخص كتفيه إلى أسفل لأن ذلك يساعد في إرخاء عضلات الكتف والعنق مما يساعد في استرخاء الجسم كله. 4 – إرخاء الفخذين والساقين:

يجب أن يكون الفخذان والساقان مفرودة وفي وضع مريح حتى يتمكن الشخص من النوم سريعاً. لذلك حاول أن تُشعر نفسك بثقل قدميك قبل النوم وقم بفردهما باستقامة وستلاحظ أن جسمك كله مستعد للنوم والاسترخاء. 5 – تصفية الذهن:

ينبغي أن يصفّي الشخص ذهنه قبل النوم بـ10 ثوان على الأقل، وعدم التفكير في أمر قد يسبب له قلقاً. ويجب على الشخص تجنب التفكير أيضاً في أي أمر مرتبط بالحركة، مثل الأعمال المنزلية أو بعض المشاوير التي عليه القيام بها.