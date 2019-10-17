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أمر ملكي.. خادم الحرمين يُعيّنُ نائبا جديدا لمحافظ البنك المركزي

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 17 أكتوبر 2019 - 5:46 مساءً
أمر ملكي.. خادم الحرمين يُعيّنُ نائبا جديدا لمحافظ البنك المركزي

ذكرت وكالة “واس”، اليوم الخميس، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عين أيمن بن محمد السياري نائبا لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية فقد تم تعيين السياري نائبا بالمرتبة الممتازة في المؤسسة، وهي البنك المركزي السعودي.

وبحسب ما نشره موقع “الاقتصادي”، فإن السياري عضو مجلس إدارة كل من: “الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة”، و”المؤسسة العامة للتقاعد”، و”الصندوق السعودي للتنمية”.

كما شغل أيمن بن محمد السياري منصب وكيل المحافظ للاستثمار في مؤسسة النقد العربي السعودي، بين مايو 2013 وأكتوبر 2019، والرئيس المكلف لمكتب إدارة الدين العام في “وزارة المالية السعودية”.

السياري حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال تخصص مالية من “جامعة جورج واشنطن” في الولايات المتحدة، وعلى بكالوريوس في المحاسبة من “جامعة الملك فهد للبترول والمعادن” في السعودية، كما أنه حاصل على شهادة زمالة المحاسبين القانونيين CFA.

المصدر: وكالات

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