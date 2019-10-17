مركز صحّي شرق الدوادمي يحصل على الاعتماد من سباهي

كل الوطن فريق التحرير: نال مركز صحي شرق الدوادمي شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية ” سباهي “، بعد أن نجح المركز في تطبيق معايير اعتماد الجودة وسلامة المرضى في الرعاية الصحية الأولية.

‏ويعد المركز ضمن مشروع تقوم عليه المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض على مستوى مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمنطقة ، ضمن خطتها لاعتماد 20 مركزاً كدفعة ثانية لهذا العام 2019 حيث سبق وأن حصلت على اعتماد 12 مركزاً صحياً خلال العام المنصرم 2018 بعد إجراء تحسين وتطوير شامل لهذه المراكز الصحية.

يشار إلى أن وزارة الصحة وفي إطار إسهامها في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ، أطلقت مبادرة “إعادة إصلاح وهيكلة الرعاية الصحية الأولية” ، ضمن 40 مبادرة تسعى المنظومة من خلالها إلى تطوير خدمات ومرافق الرعاية الصحية الأولية في مناطق المملكة ، وتحسينها بما يلبي متطلبات المجتمع ويرقى إلى تطلعات القيادة الرشيدة – رعاها الله – .

وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم خدمات متطورة في قطاع الرعاية الصحية الأولية ، وصولاً إلى رفع مستويات الرضا عما يقدمه القطاع، وترسيخ ثقة المراجعين في الخدمة الصحية المقدمة لهم، كما تسعى المبادرة إلى إعادة الثقة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، مع تزايد أعداد المراجعين والمسجلين، والوصول إلى المستفيدين مما يؤدي إلى تخفيف العبء على مختلف الكوادر الصحية، وتعزيز الجوانب الوقائية وجعل الخدمات الصحية أكثر قرباً من المستفيد، ناهيك عن تقليل الازدحام في أقسام الطوارئ، وفي العيادات الخارجية بالمستشفيات.‏