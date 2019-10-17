تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن بعد الحرائق : الفنانة «إليسا» تهاجم النظام اللبناني.. «وقفوا النهب والسرقة» كل الوطن خمس خطوات تساعدك على الخلود إلى النوم في دقيقتين كل الوطن صور تفصيلية تكشف عن نظام نهري قديم على سطح المريخ كل الوطن مركز صحّي شرق الدوادمي يحصل على الاعتماد من سباهي كل الوطن أمر ملكي.. خادم الحرمين يُعيّنُ نائبا جديدا لمحافظ البنك المركزي كل الوطن د. التويجري يكلّف الحمراني لمستشفى الارطاوية كل الوطن د. الجمعة يتفقد المشاريع والبرامج التطويرية لمستشفيات جنوب منطقة الرياض كل الوطن أمير المدينة المنورة ونائبه يزوران مصابي حادثة حافلة الأكحل كل الوطن أمر ملكي: تعيين أيمن بن محمد السياري نائباً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي كل الوطن وكالة جامعة الجوف لشؤون الطالبات .. بيئة عمل مميزة ودعم للمرأة وخدمة المجتمع” صور”
» » صور تفصيلية تكشف عن نظام نهري قديم على سطح المريخ

صور تفصيلية تكشف عن نظام نهري قديم على سطح المريخ

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 17 أكتوبر 2019 - 5:56 مساءً
صور تفصيلية تكشف عن نظام نهري قديم على سطح المريخ

تكشف صور تفصيلية للمريخ عن نهر قديم تدفق ذات مرة على الكوكب الأحمر وامتد على طول 435 ميلا تقريبا عبر السطح ويسمى تيار Nirgal Vallis

ومن خلال استكشاف خصائص الحفر المحيطة، قدرت وكالة الفضاء الأوروبية عمر النظام بما يتراوح بين 3.5 و4 مليارات سنة

ويقع الوادي، الذي يعتبر واحدا من أكبر الوديان على سطح المريخ، جنوب خط الاستواء على الكوكب، والذي يعتقد الخبراء أنه “تشكل بمزيج من المياه المتدفقة والتأثيرات”، وفقا لما نشرته وكالة الفضاء الأوروبية في بيان صحفي

والتُقطت الصور بواسطة كاميرا “ستيريو عالية الدقة” للمركبات الفضائية، والتي استخدمتها وكالة الفضاء لرسم خريطة لكامل سطح المريخ بالألوان الكاملة والدقة العالية

ويمكن رصد النهر الجاف الضخم بسهولة، إلى جانب عدد من الحفر الصخرية. وتُظهر المنطقة في الصورة الطرف الغربي لنظام النهر، حيث تنتشر ببطء وتتلاشى

وأوضحت وكالة الفضاء الأوروبية أن نهايات الروافد ليست حادة، ولكنها تتخذ شكلا دائريا مميزا لـ”مدرج يوناني قديم”

ويعتقد العلماء أن Nirgal Vallis قد تشكل بطريقة مشابهة للوديان المتشابكة على كوكب الأرض. ونظرا لأنه ما من روافد متفرعة تشبه الأشجار تتغذى على الوادي الرئيس، فمن المحتمل أن المياه جُددت على سطح المريخ القديم بمزيج من الأمطار، وتدفق بري من التضاريس المحيطة

المصدر: ديلي ميل

رابط مختصر
2019-10-17 2019-10-17
منوعات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير