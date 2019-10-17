بعد الحرائق : الفنانة «إليسا» تهاجم النظام اللبناني.. «وقفوا النهب والسرقة»

كل الوطن- وكالات :هاجمت الفنانة إليسا النظام السياسى اللبناني تعقيبًا على حرائق لبنان المشتعلة منذ مساء الاثنين الماضي، في منطقة دمور جنوب لبنان.

ونشرت اليسا تغريدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلةً: “بعد في الواتساب ما انزادت عليه ضريبة بدل ما يوقّفو النهب والسرقة من مليار مزراب تاني. يا ويلكن من غضب الناس إذا غضبو بس للأسف صار شعبي مخدّر “.

ومن جانبه قال مدير عمليات الدفاع المدني في لبنان جورج أبو موسى، إن لبنان شهد خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 104 حرائق نشبت في جميع أراضي لبنان، لافتًا إلى أن قوات الدفاع المدني في حالة طوارئ، للسيطرة على هذه الحرائق.

فيما وصل عدد السيارات التابعة للدفاع المدني إلى 200 سيارة، فيما تمت الاستعانة بالطائرات القبرصية لإخماد الحرائق.

وأكد أبو موسى أن “سبب عودة الحرائق ليلًا جاء نتيجة سرعة الرياح التي وصلت إلى 50 كم بالساعة، مما ساعد على اشتداد النيران”، لافتا إلى أنه “حتى الساعة لم تسجل خسائر في الأرواح”، وذلك ووفقًا لصحيفة “النهار” اللبنانية.