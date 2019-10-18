افتتاح البوليفارد بمسيرة استعراضية غير مسبوقة …المملكة تبهر العالم بأكبر تدشين لموسم الرياض

كل الوطن-جريدة الرياض – متابعات: : أعلن المستشار ورئيس الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ عن انطلاقة موسم الرياض 2019 بمسيرة افتتاحية ضخمة في منطقة “الرياض بوليفارد”، شارك فيها أكثر من 1500 مؤدي بأزياء خاصة وفريدة بـ25 عربة تضم أكبر المشاركين في فعاليات موسم الرياض من أسماء عالمية كبرى، بالإضافة إلى عروض دراجات نارية، وألعاب نارية، وعربات استعراضية، والكثير من المفاجآت الأخرى التي سيعيشها المواطن والمقيم والزائر خلال فترة الموسم الذي انطلق بتظاهرة عالمية غير مسبوقة على مستوى الشرق الأوسط.

وقال تركي آل الشيخ “أهلنا الكرام في بداية هذا الموسم نرحب بكم وبضيوفنا في الرياض، ولا بد أن يعلم الجميع أن ما تحقق هو بعد توفيق ثم دعم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ورؤية سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، وسأحكي لكم قصة: “أنا من عائلة متوسطة أمي وأبي كانوا يجمعون راتبهم في كل عام لكي نسافر ونشاهد العالم، هذه قدراتنا وليس لدينا أي شيء بالرياض، من كان “يتخيل” إننا سنشاهد كل هذا في الرياض وبلدنا الحبيبة”.

حيث افتتحت المدرجات والمواقف التي بُنيت خصيصاً لهذه المسيرة بعد صلاة المغرب، وامتلأت عن بكرة ابيها، منتظرين بداية انطلاق المسيرة في التاسعة مساءً بمشهدٍ غير مألوف في الرياض، والذي عاشت معه منطقة “الرياض بوليفارد” لمدة ساعة ونصف كرنفالاً ترفيهياً مليئاً بالأجواء الاستعراضية والفنية العالمية الممتعة، والتي ستشكل بدورها عامل جذب سياحي للزوار من خلال التعاون مع فرق فنية متخصصة في مجال الاستعراض.

وبعد انتهاء العرض في الساعة 10:30 مساءً، تم افتتاح عروض النافورة ومنطقة المقاهي والسينما الخارجية.

وسيتمكن الزائر من مشاهدة فعاليات المسيرة بكل وضوح من مكانه في المدرجات، وتخلل المسيرة أيضاً عرض للألعاب النارية، والعديد من الخدمات المصاحبة للمسيرة، مثل المصلى، ودورات المياه، وعربات الطعام، وعيادة ميدانية للإسعافات الأولية، وغيرها الكثير من الخدمات.

هذا وتمتد منطقة “الرياض بوليفارد” على مساحة تزيد عن 400 ألف متر مربع، حيث شهدت في الافتتاح تسع فعاليات لجميع الفئات، أبرزها مسيرة الافتتاح، ثم ستنطلق الفعاليات الأخرى كالسينما الخارجية، والعديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والغنائية والفنية المليئة بالحماس والإثارة، إلى جانب المطاعم المتنوعة؛ وتضم منطقة “الرياض بوليفارد” مسرح محمد عبده الذي يتسع لـ22 ألف متفرج، ومسرح الراحل أبو بكر سالم بسعة 6,000 متفرج، بالإضافة إلى مسرح الراحل بكر الشدي بسعة 2,000 متفرج.

وتأتي هذه النقلة الترفيهية التي تشهدها العاصمة الرياض خلال هذا الموسم بدعم مباشر من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، التي من شأنها أن تجعل الرياض محط أنظار العالم وهمزة الوصل بين الشرق والغرب.

هذا وتستقبل وجهات “موسم الرياض” المواطن والمقيم والزائر خلال الفترة من 11 أكتوبر إلى منتصف ديسمبر في 12 وجهة، هي: 1- الرياض بوليفارد 2- واجهة الرياض 3- معرض الرياض للسيارات 4- رياض ونتر وندرلاند 5- ملاعب الرياض 6- الحي الدبلوماسي 7- المربع 8- الملز 9- وادي نمار 10- نبض الرياض 11- رياض سفاري 12- صحارى الرياض.