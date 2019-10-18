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“صحة المدينة”: إخلاء مستشفى الأنصار إثر رصد تصدعات في المبنى الإداري

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 10:14 صباحًا
“صحة المدينة”: إخلاء مستشفى الأنصار إثر رصد تصدعات في المبنى الإداري

كل الوطن – الرياض: كشفت إدارة الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، عن تفاصيل إخلاء مستشفى الأنصار مساء اليوم الخميس، مبينةً أنها اتخذت الخطوة كإجراء احترازي إثر رصد بعض الشروخ والتصدعات في المبنى الإداري الملاصق للمستشفى.

وبينت صحة المدينة في بيان صحفي لمتحدثها الإعلامي، أنه تم تشكيل لجنة فريق هندسي بمشاركة لجنة المباني الآيلة للسقوط بالمنطقة التي أوصت بضرورة إخلاء المبنى.

وأكد المتحدث الإعلامي أنه تم نقل المرضى بالكامل إلى المستشفيات داخل المنطقة بعد إخلاء المستشفى، مؤكدةً أنه تم تقديم الرعاية الصحية اللازمة مع استكمال الخطط العلاجية المطلوبة.

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2019-10-18 2019-10-18
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