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نائب وزير الدفاع يستقبل مساعد وزير الخارجية الأميركي

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 10:55 صباحًا
نائب وزير الدفاع يستقبل مساعد وزير الخارجية الأميركي

كل الوطن – فريق التحرير: استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، في مكتبه بالرياض، يوم أمس الأربعاء، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية ديفيد هايل.

وفي بداية اللقاء، نوه سمو نائب وزير الدفاع بعمق العلاقات التاريخية والإستراتيجية التي تربط المملكة بالولايات المتحدة، مشددًا على أهمية تلك العلاقة في خدمة الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتحقيق مصالح الشعبين الصديقين.

وخلال اللقاء، استعرض سمو الأمير خالد بن سلمان والمسؤول الأمريكي، أوجه التعاون المختلفة بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، كما بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة بما يجنبها التهديدات والتدخلات الخارجية.

كما تطرقت المحادثات، إلى مستجدات الوضع القائم في اليمن ودور تحالف دعم الشرعية في تعزيز أمن واستقرار اليمن من النواحي العسكرية والسياسية والإنسانية.

وجدد مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية، التأكيد على دعم بلاده للجهود الدبلوماسية للدفع بالعملية السياسية في اليمن بوساطة الأمم المتحدة، منوهًا بالعلاقات المتينة بين المملكة والولايات المتحدة والتزام البلدين بالعمل المشترك لمواجهة سلوك إيران العدائي في المنطقة وسعيهما لتعزير الأمن والاستقرار.

واس

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