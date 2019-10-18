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بعد ضريبة “واتساب”.. راغب علامة يوجه رسالة لـ”فطاحلة” لبنان

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 11:15 صباحًا
بعد ضريبة “واتساب”.. راغب علامة يوجه رسالة لـ”فطاحلة” لبنان

سخر الفنان اللبناني راغب علامة من موافقة مجلس الوزراء اللبناني على فرض رسوم بقيمة 20 سنتا يوميا على المكالمات الهاتفية عبر التطبيقات المجانية مثل”واتساب” و”فيسبوك” و”سكايب” وغيرها.

وغرد علامة عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلا: “أهضم خبرية اليوم في الصحف، الحكومة قررت أن تضع ضريبة على الواتساب، والله العظيم شر البلية ما ‏يضحك، أيها الفطاحل ليش ما تحطو ضريبة عالهوا الملوث اللي عم يتنشقو الشعب؟ فكرة رائعة وبتجيب مال لخزينة أبوكم ‏كمان”.‏

​وأقرت الحكومة اللبنانية يوم الأربعاء، فرض رسوم على مستخدمي التطبيقات التي تتميز بخاصية الاتصال المجاني، وهي “واتساب كول” و”سكايب”، “”viber، “فيسبوك كول”، و”فايس تايم”، والتطبيقات المماثلة التي تستخدم نظام التخابر عبر الإنترنت “VoIP voice over IP”، وذلك بفرض 20 سنتا يوميا على كل مشترك، أي ما يساوي 6 دولارات لكل مشترك في الشهر.

وتسعى الحكومة اللبنانية لتأمين واردات إضافية إلى خزينتها بشتى الوسائل، من ضمن السياسة التقشفية التي اتبعتها مؤخرا في إطار التعهدات الإصلاحية التي التزمت بها في مؤتمر “سيدر”، وهو ما انعكس على ميزانية 2019 التقشفية.

وتظاهر آلاف الأشخاص في بيروت يوم الخميس احتجاجا على إدارة الحكومة اللبنانية لأزمة اقتصادية في أحد أكبر الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ سنوات مما دفع الحكومة لسحب رسوم جديدة مقترحة على مكالمات الواتساب.

المصدر: RT

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2019-10-18 2019-10-18
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