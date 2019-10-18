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زائر يدخل عرين الأسد في حديقة الحيوان لاستفزازه (فيديو)

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 1:46 مساءً
زائر يدخل عرين الأسد في حديقة الحيوان لاستفزازه (فيديو)

شعر زوار حديقة الحيوان في نيودلهي بالرعب والدهشة يوم الخميس 17 أكتوبر، عندما رصدوا رجلا يحاول اجتياز السياج المرتفع المحيط بـ”عرين الأسد” بغرض مضايقة واستفزاز الحيوان المفترس.

وتمكّن ريحان خان (عمره 28 عاما)، الذي وصفه شهود العيان بأنه مختل عقليا، من تجاوز السور على الرغم من الجهود التي بذلها حراس حديقة الحيوان لمنعه.

والتُقطت مجموعة من الصور للرجل، وهو يجلس وجها لوجه أمام الأسد، قبل أن يظهر مستلقيا بجانبه، ويبدو أنه دفع ملك الغابة لمهاجمته.

وانتهت الحادثة عندما قام عمال حديقة الحيوانات بتهدئة الأسد، وإنقاذ الرجل دون إصابته بأي خدش.

وبهذا الصدد، قال أنيش أنديريا، من هيئة الحفاظ على الحياة البرية: “يمكن لأسد بهذا الحجم أن يقتل إنسانا خلال 15 ثانية”، وفقا لـ NDTV.

وفي حادثة مشابهة، هاجم نمر أبيض رجلا وقتله في حديقة الحيوان خلال شهر سبتمبر عام 2014، بعد دخوله عرينه. وانتُقدت إدارة الحديقة حينها مرارا وتكرارا بسبب ضعف الأمان، وخاصة حول سياج الحيوانات المفترسة.

المصدر: rt

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