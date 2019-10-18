سفارة السعودية في بيروت تحذر رعاياها من أماكن التظاهرات والاحتجاجات

كل الوطن – فريق التحرير – متابعات: حذرت السفارة السعودية في بيروت فجر الجمعة، المواطنين السعوديين من التواجد في أماكن التظاهرات والاحتجاجات.

وأصدرت السفارة تنبيها عبر حسابها الرسمي في تويتر جاء فيه: “نظراً للأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية، وحرصا على سلامة المواطنين السعوديين، تود سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت من جميع المواطنين المقيمين والزائرين أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات”.

كما زودت مواطنيها بأرقام التواصل في حالة الطوارئ.

وشهدت العاصمة بيروت وبعض البلدات في أرجاء لبنان الخميس تظاهرات عارمة احتجاجا على الضرائب والأوضاع المعيشية، وتحولت الاحتجاجات إلى مواجهات في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، فيما قالت الحكومة اللبنانية إنها ستجتمع اليوم الجمعة لبحث التظاهرات في البلاد.