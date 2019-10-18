دونالد ترامب: أردوغان يرغب بشدة في نجاح وقف إطلاق النار بسوريا

كل الوطن- وكالات: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه تحدث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي قال له إن بعض نيران القناصة وقذائف المورتر دوت في شمال شرق سوريا وذلك على الرغم من اتفاق لوقف إطلاق النار لكنها توقفت بعد فترة وجيزة.

وقال ترامب ” وفق الاناضول” في تغريدة على تويتر “قال لي لقد كانت هناك نيران قناصة وقذائف تم إسكاتها سريعا. إنه يرغب بشدة في نجاح وقف إطلاق النار… وبالمثل يرغب الأكراد في ذلك وفي الحل النهائي”.

كما أضاف ترامب أن بعض الدول الأوربية ابدت استعدادها لتسليم مقالتلي “داعش” في سوريا،”، لقد تم إخباري للتو أن بعض الدول الأوروبية مستعدة الآن ، لأول مرة ، لاستلام مقاتلي “داعش” الذين أتوا من دولهم. هذه أخبار جيدة ، لكن كان يجب أن يتم ذلك بعد القبض عليهم. على أي حال ، يتم إحراز تقدم كبير”.

هذا وقال المبعوث الأمريكي إلى سوريا، جيمس جيفري ،إن الولايات المتحدة أبرمت، مساء أمس الخميس، اتفاقا مع تركيا لوقف إطلاق النار في شمال سوريا لعدة أسباب.

“لا يوجد شك في أن وحدات حماية الشعب الكردية ترغب في البقاء في تلك المناطق.. في تقييمنا أنهم لا يملكون القدرة العسكرية للسيطرة على تلك المناطق ومن ثم فإننا نعتقد أن وقف إطلاق النار سيكون أفضل… من أجل محاولة الحصول على نوع من السيطرة على هذا الوضع الفوضوي”.

وقال جيفري إن الولايات المتحدة وتركيا حددتا المنطقة الآمنة بأنها المنطقة التي تعمل فيها تركيا حاليا بعمق 30 كيلومترا في جزء رئيسي من شمال شرق سوريا.

ووافقت تركيا، أمس الخميس، على وقف هجومها في سوريا لمدة خمسة أيام للسماح بانسحاب القوات الكردية من “منطقة آمنة” سعت تركيا طويلا للسيطرة عليها، وذلك في إطار اتفاق أشادت به إدارة ترامب ووصفته تركيا بأنه انتصار كامل.