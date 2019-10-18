تطورات مفاجئة.. الدماء تغرق شوارع الكويت عقب عودة الشيخ صباح؟

كل الوطن – الرياض – متابعات: شهدت شوارع دولة الكويت ظاهرة فريدة وهي انتشار الدماء فيها بعد عودة أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من رحلته العلاجية بالولايات المتحدة.

واحتفلت أوساط شعبية ورسمية بعودة الأمير معافى إلى أرض الوطن بعد رحلة علاجية طويلة بالولايات المتحدة، بنحر عدد كبير من الإبل أمام دار سلوى السكن الخاص بأمير الكويت.

وانتشرت على مواقع التواصل بالدولة مقاطع مصورة تظهر قيام الجزارين بنحر عدد كبير من الإبل أمام دار سلوى، بمناسبة سلامة الشيخ صباح وعودته بعد غياب إلى أرض الوطن.

وكان أمير الكويت قد وصل صباح أمس الاول الأربعاء، إلى الكويت بعد غياب لأكثر من شهر في الولايات المتحدة الأمريكية للعلاج قد تكللت نتائجه بالنجاح.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الشهر الماضي لاستكمال الفحوصات الطبية، بعد وعكة صحية ألمت به في الكويت.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي وقتها أنه تم تأجيل موعد لقاء كان قد اتفق عليه بين الأمير والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما غادر أمير الكويت المستشفى الخميس الماضي.