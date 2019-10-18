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إنشاء أول حديقة رياضية بالمدينة

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 11:51 مساءً
إنشاء أول حديقة رياضية بالمدينة

كل الوطن – الرياض: في خطوة فريدة اعتمدت أمانة المدينة المنورة إنشاء أول حديقة رياضية في مخطط الملك فهد، على مساحة 168 ألف م2 ، وروعي في التنفيذ تكامل الخدمات وألا تتجاوز مدة العمل 18 شهرا، وتضم مكونات المشروع : مضمارا مخصصا لممارسة رياضة المشي بطول 3200 م ، ومسارا للدراجات الهوائية بطول 1100 م ، إضافة لمناطق لرياضة التسلق وألعاب القوى وألعاب الأطفال ومسطحات خضراء ومنطقة للخدمات العامة، وتهدف الحديقة إلى تنمية المهارات في شتى المجالات التنموية والاجتماعية ، كما أنها تناسب جميع الأعمار وتتيح لاحقا فرصا استثمارية لإنشاء نقاط للبيع.

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2019-10-18 2019-10-18
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