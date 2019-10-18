رئيس هيئة الترفيه يتجاوب مع شكوى فتاة من ذوي الإعاقة

كل الوطن – الرياض: تفاعل رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ مع شكوى مواطنة من ذوي الإعاقة، لم تتمكن من حضور مسيرة موسم الرياض، والتي انطلقت مساء اليوم الخميس.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه على (تويتر) “الآن حالاً أبي منك اسم الموظف وسيتم محاسبته والتحقيق في الموضوع.

وأضاف: “يا أختي الكريمة ارجو أن تراعي أن المكان استيعابه 60 ألف والحضور فاق الـ 400 ألف زائر”، مؤكداً بأن هذا ليس عذر وسيتم محاسبة المتسبب.

وأظهر الفيديو شكوى فتاة من ذوي الإعاقة بأن تم منعها من الدخول عبر البوابة المخصصة، رغم تأكيد المنظمين بأن هنالك مكان مخصص ومهيئ لذوي الإعاقة، وأكدت الفتاة بأن أحد المنظمين منعها من الدخول.