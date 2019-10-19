مسؤول أمريكي: الاشتباكات توقفت إلى حد كبير شرق الفرات

كل الوطن – متابعات- واشنطن : قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، إن الاشتباكات توقفت إلى حد كبير، شرق الفرات شمالي سوريا، عقب الاتفاق التركي الأمريكي على تعليق عملية “نبع السلام” لمدة 120 ساعة.وفق الاناضول

جاء ذلك في معرض تعليق المسؤول الأمريكي للأناضول، على الادعاءات بحدوث خروقات للاتفاق الذي تم التوصل إليه الخميس.

وأضاف “توقفت الاشتباكات إلى حد كبير، وتوقفها تماما قد يستغرق بعض الوقت”.

وأردف “في مثل هذه الحالات، من الطبيعي أن يستغرق انتهاء الاشتباكات بصورة كلية وقتا”.

والخميس، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق لتعليق العملية العسكرية، يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، ورفع العقوبات عن أنقرة، وانسحاب العناصر الإرهابية من المنطقة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية “نبع السلام” في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي “ي ب ك/ بي كا كا” و”داعش”، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على “الممر الإرهابي”، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.