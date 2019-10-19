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إنفجار مرعب ينسف مخزنا للألغام والأسلحة «الحوثية» وهذا مصير «20» «حوثياً» كانوا متواجدين بداخله

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : السبت 19 أكتوبر 2019 - 2:41 صباحًا
إنفجار مرعب ينسف مخزنا للألغام والأسلحة «الحوثية» وهذا مصير «20» «حوثياً» كانوا متواجدين بداخله

كل الوطن – متابعات- مأرب برس: لقي أكثر من عشرين حوثياً اليوم الجمعة مصرعهم، إضافة إلى جرح عدد آخر في انفجار شديد بإحدى البنايات التي تتخذها الميليشيات، مخزناً للألغام والذخائر والأسلحة في شارع الخمسين بمدينة الحديدة، غرب اليمن.

وأفاد الإعلام العسكري في جبهة الساحل الغربي، في بيان، أن الانفجار وقع في إحدى البنايات السكنية التي يتخذها الحوثيون مخزناً للأسلحة والذخائر وتقع في الأحياء السكنية التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات بشارع الخمسين.

ونقل البيان، عن مصدر عسكري، قوله إن سكان الحديدة استيقظوا صباح اليوم على دوي انفجار مروع صاحبه اهتزاز للمنازل القريبة من شارع الخمسين، وتسبب في حالة رعب للأطفال والنساء في عموم المدينة، في ظل استمرار ميليشيات الحوثي بتكديس الأسلحة والمتفجرات في الأحياء السكنية في إصرار على استهداف حياة المدنيين.

ياتي ذلك بعد أيام من انفجار مماثل لمخزن أسلحة لميليشيا الحوثي الانقلابية، في حي سكني بمديرية حيس جنوب الحديدة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مسلحين حوثيين، وأصيب سبعه آخرون بجروح خطيرة، وتدمير المنزل بالكامل وثلاثة منازل مجاورة له.

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2019-10-19 2019-10-19
عربي ودوليهنا اليمن
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