فيديو مثير لفتاة يثير ضجة في السعودية.. و”شماغ البسام” توضّح

نفت شركة “شماغ البسام” السعودية، أن يكون لها أي صلة بالمقطع المثير الذي ظهرت فيه فتاة ضمن إعلان، وهي ترتدي شماغا يحمل ماركة الشركة.
وقالت الشركة في بيان لها عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر” إنه ليس لها أي علاقة بالإعلان المتداول، مؤكدة على أنه يخالف “النهج الإعلاني للشركة”.
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شركة ”شماغ البسام“ السعودية توضح أن المقطع المثير الذي ظهرت فيه فتاة ضمن إعلان، وهي ترتدي شماغًا يحمل ماركة الشركة، لا يمت لها بصلة. . ونفت الشركة في بيان عبر حسابها في موقع ”تويتر“ أي علاقة لها بالإعلان المتداول، مؤكدة أنه يخالف ”النهج الإعلاني للشركة“، وتوعدت صاحب الإعلان بمقاضاته وملاحقته قانونيًا. . وأثار المقطع الجدل بين ناشطين سعوديين اتهموا الشركة بـ“إهانتهم“ واستنكارهم حلول امرأة في ثوب يخص الرجال، متسائلين عن الدافع من وراء ذلك. . #إرم_نيوز #شماغ_البسام #السعودية #شركة #ثوب #امرأة #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #Trend #news #video #ksa #saudiarabia
وتوعدت “شماغ البسام” صاحب الإعلان بمقاضاته وملاحقته قانونيا، بعد الجدل الذي أثاره الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، واستنكار نشطاء ظهور امرأة في لباس يخص الرجال.
تنويه: #شماغ_البسامpic.twitter.com/mzOe07f5Re
— شماغ البسام (@shmaghalbassam) October 17, 2019
#شماغ_البسام#عجبيالواضح من المقطع انهربما في قادم الايام يكونلبسنا للشماغ او الغترة بهذه الطريقه وبدون عقالومن يخالف هذه الطربقهترصده كاميرات ساهروتسجل عليه مخالفه مثلاستخدام الجوال 🤣 pic.twitter.com/SflOTzANrl
— ابوعبدالاله الحويطي (@aboabdulelah11) October 18, 2019
المصدر: RT