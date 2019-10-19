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تعديلات في نظام إصدار وثائق السفر في السعودية

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : السبت 19 أكتوبر 2019 - 12:07 مساءً
تعديلات في نظام إصدار وثائق السفر في السعودية

تم إقرار تعديلات نظام وثائق السفر في السعودية لتتضمن شروطا جديدة أحدها موافقة أحد الوالدين لمغادرة من بلغ سن 18 عاما حتى 21 عاما، أو من يفوضه النظام.

ونشرت جريدة “أم القرى” التعديلات الجديدة، ونصت المادة 29 على أنه “يمكن للأولاد ممن بلغوا سن 18 عاما حتى 21 عاما من السفر بموافقة أحد الأبوين، أو من يفوضه النظام، وفي حال وفاتهما فلأحد الإخوة الذين بلغوا سن 21 عاما، بموجب صك حصر الورثة، ويستثنى من ذلك (المتزوجون، والمبتعثون للدراسة في الخارج شريطة إحضار ما يثبت ذلك من وزارة التعليم، والموظفون المشاركون في مهام رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم”.

كما يشترط للحصول على جواز السفر لمن هم دون سن 18 عاما “إضافة الأولاد في سجل الأسرة، وتسديد رسم إصدار الجواز آليا، وموافقة أحد الأبوين على إصدار الجواز، إلا أن يشترط الآخر موافقته، أو بتفويض أحدهما للآخر، وفي حال وفاة الأبوين يكون إصدار الجواز بموافقة أحد الإخوة الذين بلغوا سن 21 عاما، بموجب صك حصر الورثة”.

المصدر: عاجل

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