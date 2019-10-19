نادين الراسي من الاحتجاجات: “أنا جعت وصرت على الطريق”

الحراك الشعبي في لبنان لم يقتصر في الأيام الماضية على متظاهرين من عامة الناس، بل شارك فيه عدد من الفنانين ومشاهير الإعلام.

في التفاصيل، انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة اللبنانية نادين الراسي وهي تتحدث للمتظاهرين من وسط بيروت أثناء مشاركتها في إحدى المظاهرات التي ملأت شوارع العاصمة تنديدا بالوضع المعيشي السيئ في البلاد.

يظهر المقطع نادين حاملة إطارا بيدها تهم بحرقه احتجاجا على الأوضاع المعيشية.

وفي معرض حديثها، شرحت الراسي للمحتجين من حولها ما عانت منه قائلة باللهجة اللبنانية: “احترقنا، أنا جعت، علي ديون، بلد ما بيحميني ما بيحميكن، ماني أحسن منكن”.

وأضافت: “تبهدلت، مصرف لبنان أخد بيتي، صرت على الطرقات ماني قادرة استأجر بيت”.

كذلك تابعت: “ريحة الفساد أقوى بكتير من ريحة حرق الدواليب”.

الفيديو انتشر بكثرة على مواقع التواصل، حيث علت أصوات المتظاهرين مشجعين ومؤيدين لما تقول.

تراكم وغضب

يذكر أن أحدث موجة توتر في لبنان اندلعت منذ أيام بفعل تراكم الغضب بسبب معدل التضخم واقتراحات فرض ضريبة جديدة وارتفاع تكلفة المعيشة.

أتت الاحتجاجات في وقت يحذر فيه خبراء اقتصاد ومستثمرون ووكالات تصنيف ائتماني من أن الاقتصاد اللبناني المثقل بالدين والنظام المالي المتخم بالفساد على شفا الانهيار أكثر من أي وقت مضى منذ الحرب التي اجتاحت البلاد في الثمانينيات.

فيما يعاني لبنان، الذي شهد حرباً أهلية بين عامي 1975 و1990، من أحد أعلى معدلات الدين العام في العالم بالنسبة لحجم الاقتصاد. وتضرر النمو الاقتصادي بسبب النزاعات وعدم الاستقرار في المنطقة. وبلغ معدل البطالة بين الشباب أقل من 35 عاماً 37%.