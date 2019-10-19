تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن نادين الراسي من الاحتجاجات: “أنا جعت وصرت على الطريق” كل الوطن تعديلات في نظام إصدار وثائق السفر في السعودية كل الوطن السعودية تُجلي مواطني المملكة من لبنان كل الوطن راعي أغنام هندي “يُبعث” أثناء دفنه كل الوطن فيديو مثير لفتاة يثير ضجة في السعودية.. و”شماغ البسام” توضّح كل الوطن أول تعليق للفنان محمد رمضان بعد واقعة سحب رخصة طيار بسببه كل الوطن زوجة قيس سعيد الرئيس التونسي ..(لن تصبح سيدة تونس الأولى) كل الوطن إنفجار مرعب ينسف مخزنا للألغام والأسلحة «الحوثية» وهذا مصير «20» «حوثياً» كانوا متواجدين بداخله كل الوطن التأكيد على وحدة سوريا.. في مكالمة وزير الدفاع التركي ونظيره الأمريكي كل الوطن أمين عام حلف الناتو شمار الاطلسى يرحب بالاتفاق التركي الأمريكي الأخير
» » نادين الراسي من الاحتجاجات: “أنا جعت وصرت على الطريق”

نادين الراسي من الاحتجاجات: “أنا جعت وصرت على الطريق”

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : السبت 19 أكتوبر 2019 - 12:13 مساءً
نادين الراسي من الاحتجاجات: “أنا جعت وصرت على الطريق”

الحراك الشعبي في لبنان لم يقتصر في الأيام الماضية على متظاهرين من عامة الناس، بل شارك فيه عدد من الفنانين ومشاهير الإعلام.

في التفاصيل، انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة اللبنانية نادين الراسي وهي تتحدث للمتظاهرين من وسط بيروت أثناء مشاركتها في إحدى المظاهرات التي ملأت شوارع العاصمة تنديدا بالوضع المعيشي السيئ في البلاد.

يظهر المقطع نادين حاملة إطارا بيدها تهم بحرقه احتجاجا على الأوضاع المعيشية.

وفي معرض حديثها، شرحت الراسي للمحتجين من حولها ما عانت منه قائلة باللهجة اللبنانية: “احترقنا، أنا جعت، علي ديون، بلد ما بيحميني ما بيحميكن، ماني أحسن منكن”.

وأضافت: “تبهدلت، مصرف لبنان أخد بيتي، صرت على الطرقات ماني قادرة استأجر بيت”.

كذلك تابعت: “ريحة الفساد أقوى بكتير من ريحة حرق الدواليب”.

الفيديو انتشر بكثرة على مواقع التواصل، حيث علت أصوات المتظاهرين مشجعين ومؤيدين لما تقول.

تراكم وغضب

يذكر أن أحدث موجة توتر في لبنان اندلعت منذ أيام بفعل تراكم الغضب بسبب معدل التضخم واقتراحات فرض ضريبة جديدة وارتفاع تكلفة المعيشة.

أتت الاحتجاجات في وقت يحذر فيه خبراء اقتصاد ومستثمرون ووكالات تصنيف ائتماني من أن الاقتصاد اللبناني المثقل بالدين والنظام المالي المتخم بالفساد على شفا الانهيار أكثر من أي وقت مضى منذ الحرب التي اجتاحت البلاد في الثمانينيات.

فيما يعاني لبنان، الذي شهد حرباً أهلية بين عامي 1975 و1990، من أحد أعلى معدلات الدين العام في العالم بالنسبة لحجم الاقتصاد. وتضرر النمو الاقتصادي بسبب النزاعات وعدم الاستقرار في المنطقة. وبلغ معدل البطالة بين الشباب أقل من 35 عاماً 37%.

رابط مختصر
2019-10-19
فنون ونجوممنوعات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير