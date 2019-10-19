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“التعليم” تمنع بيع الفول السوداني في مقاصف مدارس المرحلة الابتدائية

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : السبت 19 أكتوبر 2019 - 1:18 مساءً
“التعليم” تمنع بيع الفول السوداني في مقاصف مدارس المرحلة الابتدائية

كل الوطن – عكاظ: منعت وزارة التعليم بيع جميع منتجات الفول السوداني في مقاصف مدارس المرحلة الابتدائية في قرار استهدف صحة وسلامة الطلاب والطالبات، جاء ذلك في تعميم أصدره نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي لجميع إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، أشار فيه إلى محضر اللجنة الفنية للاشتراطات الصحية في التغذية المدرسية والمكونة من وزارتي التعليم والصحة، والهيئة العامة للغذاء والدواء والتي أوصت بمنع تداول جميع المنتجات الغذائية المحتوية على الفول السوداني في مقاصف مدارس المرحلة الابتدائية لخطورتها على الطلبة المصابين بحساسية الفول السوداني.

ولفت العاصمي إلى أن الطلبة المصابين من الحساسية في هذه المرحلة قد لا يميزون المنتجات المحتوية على الفول السوداني أو يدركون خطورة تناولها، بخلاف الطلبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية.

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